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Teknoloji
Haber Giriş: 23.04.2020 - 11:26,Son Güncelleme:

23 Nisan için çocuklara ücretsiz dergi

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23 Nisan için çocuklara ücretsiz dergi
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Turkcell’in dijital yayıncılık platformu Dergilik 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir dergi yayımlandı. Tüm Türkiye’den çocukların resimlerini ve yazılarını paylaştığı 23 Nisan Özel dergisi Dergilik’ten ücretsiz olarak okunabiliyor.

Türkiye’nin en çok okunan dijital yayın platformu Dergilik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir projeyi hayata geçirdi. İçeriğini tamamen Türkiye ve KTTC’nin dört bir yanındaki çocukların oluşturduğu 23 Nisan Özel dergisi yayına girdi. Çocukların paylaştığı resim, şiir, öykü ve kompozisyonlardan oluşan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’üncü yıldönümünde okurlarla buluşan eserlere dergilik.app/23nisanozel adresinden ücretsiz olarak ulaşılabiliyor. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu önemli günü unutulmaz bir anıya dönüştüren 23 Nisan Özel dergisi projesiyle, miniklerin yaratıcı yanlarının ve sınırsız hayal dünyalarının ortaya çıkarılması amaçlandı. 

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