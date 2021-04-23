23 Nisan dijital şenliği

İnsan odaklı yaklaşımıyla projeler üreten Türk Telekom, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda düzenlediği çevirim içi etkinliklerle bayramı, evlerinde geçiren çocuklar için bir şenliğe dönüştürdü.

Türk Telekom’un Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile birlikte hayata geçirdiği “Günışığı” projesine dahil olan az gören çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bir arada kutladı. Türk Telekom ve İstanbul Modern iş birliğiyle hazırlanan ‘Sanatın Günışığı Eğitim Programı’ kapsamındaki etkinlikte çocuklar için çevirim içi müze turu düzenlendi. Turda, Abidin Elderoğlu, İhsan Cemal Karaburçak, Jennifer Steinkamp’ın yapıtlarının yer aldığı müze koleksiyonundan bir seçki tanıtılırken çocuklarla interaktif bir etkinlik yapıldı.

Adam Olacak Çocuk programı ile eğlenceli dakikalar

Türk Telekom çalışanlarının çocukları da bugüne özel düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde bir araya geldiler. Barış Manço’nun efsane Adam Olacak Çocuk programının bayrağını başarı ile taşıyan, Doğukan Manço çocuklarla çevirim içi buluştu.

Sihirbaz şovu, Karagöz ve Hacivat gösterisiyle keyifli vakit geçiren çocuklar, emojiler ile masal tahmin etme yarışmasına da katıldı.