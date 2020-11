2025 yılında 55 milyardan fazla cihaz birbirine bağlanacak

Nesnelerin İnterneti kapsamında yelpaze giderek genişliyor. Bu gidişatı nasıl görüyorsunuz? Kaç milyar cihaz birbirine bağlanacak?

Nesnelerin İnterneti (IoT), artık somut ürünlerle hayatımızda ve giderek hem ürün çeşidi artıyor hem de kullanımı. Evlerde kullandığımız cihazlar akıllanıyor ve uzaktan erişilebilen, yönetilebilen bir hale geliyor. Buzdolabından aydınlatmaya, fırından kapılara, kilitlere kadar her şey birbirine bağlı hale geliyor. Bu ürünler şu an mevcut ve satışta, kullanımda. Bağlı cihaz türü her geçen gün artıyor, bağlı cihaz sayısı da buna paralel büyüyor. Yakın gelecek diyebileceğimiz 2025 yılında 55 milyardan fazla cihazın birbirine bağlı olacağı öngörülüyor.

Nesnelerin İnterneti dünyayı, yaşam şeklimizi nasıl değiştiriyor?

Nesnelerin İnterneti dendiğinde ilk başta akla ‘konfor’ geliyor ve tabii doğru da. Ancak hayatımıza sadece konfor katan bir kavram değil. Kaynakların daha verimli kullanımdan güvenliğe, verimliliğe değin pek çok amacı ve sonucu olan bir kavram. Ayrıca sadece evlerle sınırlı bir teknolojiden de söz etmiyoruz. Sanayide, üretim sektöründe çok önemli bir olgu ve üretim araçları ciddi bir değişim geçiriyor. Kısacası yaşamın her noktasına etki eden ve değiştiren bir kavram. Sadece evlerimiz değil kentlerimiz de akıllanıyor.

Başta da söylediğim gibi yaşam şekillerimize en önemli etkisi konfor. Ayrıca tasarruf da önemli bir hedef nokta. Bunu göz ardı edemeyiz. Evde, işyerlerinde, kentlerde bireylerin hayatını kolaylaştırıyor. Sanayide, üretim maliyetlerini azaltıyor, verimliliği artırıyor. Giderek azalan doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını da hedefliyor ve sağlıyor. Örneğin ev ölçeğinden büyük bir kent ölçeğine kadar gereksiz aydınlatmayı engelleme ve enerji tasarrufu gibi çok çok önemli bir katkısı var.

Özetle daha güvenli, konforlu, verimli bir yaşama katkı sağlıyor diyebiliriz.

Siz bu kapsamda neler yapıyorsunuz?

TP-Link olarak ana faaliyet alanımız ağ ürünleri. İkinci odaklandığımız ürün grubu ise akıllı ev çözümleri. Aslında her iki ürün grubumuz da Nesnelerin İnterneti ekosistemi içinde yer alıyor. Birbirine bağlı ve uzaktan yönetilebilen cihazlar için bir ağ gerekiyor ve biz bu ağın kurulması için üretiyoruz.



TP-Link Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer

Akıllı ev çözümlerimiz ise IoT ürünleri. Şu anda iki alt markada ürünler geliştiriyor ve satıyoruz. Kasa markalı ürünlerimiz ile daha ulaşılabilir olan akıllı ev ürünlerimiz bulunuyor. Akıllı prizler, akıllı ampuller, ev güvenlik kameraları hali hazırda satışta olan akıllı ev ürünlerimiz. Akıllı radyatör vanası, kapı ve pencere sensörleri ise üzerinde çalıştığımız ürünler arasında yer alıyor.

Türkiye'deki faaliyetlerinizden bahsedebilir misiniz? Pandemi sürecini nasıl geçirdiniz?

TP-Link, 2010 yılından itibaren kendi ofisi ile Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Tüm ürün gruplarımızı geniş bir satış ağıyla kullanıcılara sunuyoruz. Ağ ürünleri, akıllı ev çözümleri, aksesuarlar olmak üzere şu anda 200’ün üzerinde modelimiz Türkiye’de aktif satışta.

2020 yılı Türkiye’de ofis açmamızın 10. yılı. Eğer pandemi olmasaydı 10. yılımızı farklı etkinliklerle kutlamayı planlamıştık. Özellikle gençlere yönelik etkinlik planlarımız vardı. Bu açıdan pandeminin olumsuz etkisi oldu. Ama işlerimiz hiç durmadı, tam tersi çok daha fazla çalıştık. Çünkü, pandemi nedeniyle evden çalışan, uzaktan eğitim alan aileler evlerdeki internet sorunlarını daha iyi fark etmek durumunda kaldılar ve bu sorunları hızlıca çözmeleri gerekti.

2021 yılı hedefleriniz neler?

2020 yılını çok ciddi bir büyüme ile kapatacağız. Çok başarılı bir yıl olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. 2021 yılında da hız kesmeden yeni teknolojileri, yeni çözümleri Türkiye’ye sunmaya devam edeceğiz. 2020’de odaklandığımız Deco Mesh WiFi çözümleri ve Wi-Fi 6 destekli ürünlerimiz 2021’de daha da artacak. Bu iki ürün grubunda hem model sayımız artacak hem de satış rakamlarında ciddi büyüme bekliyoruz.

Her ne kadar pandemi döneminin ilk yılında ürünlerimize talep artsa ve ciddi bir büyüme gerçekleştirsek de 2021’e daha temkinli bakıyoruz. Çünkü, tüm dünya genelinde bir ekonomik daralma söz konusu. Bu da her sektörü olumsuz etkileyecek. Ama yine de 2021 için büyüme hedeflediğimizi söyleyebilirim.

WiFi 6 ile hayatımızda ne değişecek?

Wi-Fi 6 teknolojisinin getirdiği en önemli fark, hız ve daha kaliteli bağlantı. Bir önceki standarda (802.11ac ya da Wi-Fi 5) göre bağlantı hızını kat be kat artırıyor, gecikme süresi de yüzde 60 düşüyor. Çok daha yüksek hızda ve kaliteli bir WiFi ağı sağlıyor. Wi-Fi 6 teknolojisiyle birlikte gelen bazı yeni teknolojiler de var. Örneğin OFDMA teknolojisi. Bu yeni teknolojilerle birlikte Wi-Fi 6 hızın yanı sıra daha çok cihazın sorunsuzca ağa bağlanmasını da sağlıyor. Evlerde aynı anda ağa bağlı bir cihazdan videokonferans yaparken diğer cihaz ile online oyun oynanabiliyor; Wi-Fi 6 bağlı cihazlara farklı bant genişlikleri atıyor ve performans düşmüyor. IoT’nin hayatımıza daha fazla girdiğini göz önünde bulundurursak çok daha fazla cihaz ağa bağlı kalıp anlık veri aktarımı sağlıyor. Sanal gerçeklik-VR teknolojisi kullanılan alanlarda olası gecikmeleri hemen fark edersiniz. Donma kopma vs yaşarsınız. Wi-Fi 6 ile 10 ms’lere varan gecikmelerle bu teknoloji kullanılacak.

Endüstride artık yavaş yavaş akıllı robotlarla üretime hatta sadece robotların çalıştığı fabrikalara geçiş yapılacağı öngörülüyor. Her bir terminalin hızlı, kesintisiz dolaşım sağlaması gerekiyor. Wi-Fi 6 üretim sektörü için de bu nedenle çok önemli.

5G teknolojisi Türkiye'de aktif olduğunda ne gibi değişimlere tanık olacağız?

Wi-Fi 6 sabit internette ne sağlıyorsa 5G mobil internette aynı farklılığı getirecek. Yani çok yüksek bağlantı hızı ve daha kaliteli mobil ağ. IoT’de esas patlama 5G teknolojisiyle birlikte olacak diyebiliriz. Tüm cihazlar artık çok daha hızlı ve kesintisiz bir bağlantıya sahip olacak. Makinler arası iletişim (M2M) çok daha artacak. Üretimden günlük hayata çok etkileri olacak. Örneğin seyahat ederken kesintisiz ve hızlı bağlantı keyfi yaşayabileceğiz. Araç içinde film izlemek, online oyun sorunsuz ve çok hızlı olacak. IoT ile hayatımıza giren/girecek sensörler gecikmesiz birbirleriyle konuşacak. Kısacası 5G teknolojisi, modern yaşamın hızına hız katacak.