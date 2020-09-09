2022’de iş gücünün yüzde 42’si mobil olacak

Esnek veya uzaktan çalışma, verimliliğin ve çevikliğin artırılıp sabit genel giderlerin azaltılması gibi avantajlarla iş hayatında uzun süredir konuşuluyor. Strategy Analytics’in çalışması 2022 yılına kadar dünyadaki tüm iş gücünün yüzde 42,5’inin mobil çalışanlardan oluşacağını gösteriyor.



Tecla’nın araştırma sonuçları ise uzaktan çalışmanın şirketlere çalışan başına yılda ortalama 11 bin dolara varan tasarruflar sağlayacağı yönünde. Aynı araştırmaya göre, çalışanlar da evden çalışarak yılda ortalama 7 bin dolarlık tasarruf sağlayabilecek.

Kişisel bilgilerini içeren belgeler güvende



Mobil cihazların artması ve online hizmetlerin çoğalmasıyla mobil çalışmanın yaygınlaştığına dikkat çeken uzmanlar, yapılan araştırmaların geleneksel iş yapış modellerinin değiştiğini ve bu değişimin kalıcı olacağını gösterdiğini belirtiyor.





