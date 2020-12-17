2021’de yaşanabilecek siber saldırılara karşı önemli uyarı

Açıklamada görüşlerine yer verilen şirketin Genel Müdürü Murat Erkan, 2021 için herkesi siber güvenlik stratejisini yeniden gözden geçirip gerekli önlemleri almaya çağırdı.

Evden çalışma ve uzaktan eğitime hızlı bir şekilde geçiş yapılmasının siber güvenlik konusunda önemli riskler getirdiğini belirten Erkan, Maltepe Teknoloji Plaza'da bulunan Turkcell Siber Güvenlik Operasyon Merkezi'nde 7/24 olası siber saldırıları takip ettiklerini bildirdi.

Erkan şunları kaydetti:

"Bireysel müşterilerimiz de mutlaka cep telefonlarına şifre koymalı, internet bağlantılarını bilmedikleri bir başka cihaz ile paylaşmamalı, dolandırıcılık amaçlı mail ve mesajlara dikkat etmeli ve internet üzerinden kullanıcı bilgilerini girdikleri sitelerin güvenilirliğini kontrol etmeliler."