2021 yılında bizi neler bekliyor?

Koronavirüs, bireylerin nasıl düşündüğünü, onlar için neyin önemli olduğunu, nelerin öncelikler arasında yer aldığını ve çalışma şeklini değiştirseler de işteki başarı ve tatmini aynı seviyede nasıl tutabileceklerini sorgulamasına sebep oldu.

2021 beklentilerinden bahseden ve 2020 yılının zorlu koşullarını hatırlatan Moseley; “Eğitimden sağlık hizmetlerine, perakendeye, finansal hizmetlere ve profesyonel hizmetlere kadar her şey o kadar çok değişti ki aslında insanlar “dijital dönüşüm”ün ne olduğunu gerçek anlamda bu süreçte anladı. Şirketlerde her zaman dijital sistemlerimiz oldu ve başarıyla da hizmet verdi fakat gerçek anlamda dijital dönüşüm geçirmek, analog süreçlerden olabildiğince uzaklaşmamız gerektiği anlamında geliyor” dedi.

Moseley, başta eğitim olmak üzere, sağlık, finans ve eğlence gibi alanlarda 2021’e dair öngörülerini paylaştı:

Eğitim

Moseley, 2020 yılında uzaktan eğitim konseptinin hızlı ve son derece keskin bir şekilde önem kazanışını vurgulayarak “Öğrenciler için kar tatili konseptinin, uzaktan eğitimin geldiği noktaya dikkat edildiğinde, artık geçmişte kalmış bir fikirden ibaret olduğunu söyleyebiliriz. Üstelik öğrencilerin eğitimde katettikleri seviye arttıkça uzaktan eğitimin daha da büyük faydalarını görmeye ve dünya çapında eğitim fırsatlarından yararlanıp dersler almaya da başlayabilirler.” ifadelerini kullandı.

Öngörüler:

Öğretme ve öğrenme eylemleri tamamen değişirken, ortaya çıkan hibrit model artık tamamen kalıcı olacak.

Talep, yalnızca dereceler elde etmenin de ötesine geçip iş gücüne; gelişme, yeniden beceri kazandırma ve yepyeni becerilerle donatabilme özelliklerini de katmak şeklinde genişleyeceği için; geleneksel, geleneksel olmayan ve kurumsal öğreti yapılarının bir karışımı olan modeller göreceğiz.

Hibrit ortamlar için öğrencilere, fakültelere, personellere ve diğer bileşenlere hizmet vermede kurumsal etkinliklerin en iyi şekilde kullanılması da gündemde olacak.

Sağlık Hizmetleri

Moseley’nin görüşlerine göre muayene, kontroller ve diğer hizmetler için bir uzman doktorla bağlantı kurmak ve görüşmek de değişime uğrayan olgular arasında. Kalp atış hızını, kan basıncını veya görsel tetkikleri ölçebilen akıllı telefonlar sayesinde fiziki doktor ziyaretlerinde azalmalar görülebilir. Buna bağlı olarak da medikal profesyonellerin ellerindeki veri de artışa geçecektir. Bu da tüm taraflar için verimliliği artırdığı gibi çok daha gelişmiş bir yaşam deneyimini mümkün kılıyor.

Öngörüler:

Öncelikle, yatak sayısını ya da yatan hasta ziyaretlerinin sıklığını artırmadan daha fazla medikal bakım sağlamak öncelik kazanacak.

Sağlık sigortası sektörü de “telesağlık” konseptinin destekçileri olacak çünkü ödenecek masraflarda düşüş görülecek. Tıp pratisyenleri için de telesağlık çok daha cazip bir model haline gelecek.

Telesağlık hizmetlerinin benimsenmesinde de; sanal değerlendirme, uzman konsültasyonu ve tetkik sonucu ziyaretleri gibi senaryolarda kullanılmaya başladıkça artış görülecek.

Ruh sağlığı ve terapi tedavileri telesağlık için hızlı büyüyen alanlar olacak.

Finansal Hizmetler

Perakendeden varlık yönetimine ve yatırım bankacılığına kadar tüm finansal hizmetler çok ciddi ve kalıcı değişikliklere sahne oldu. Bankacılar, müşteriye ulaşmak için dünyayı dolaşmak zorunda kalmadan evlerinden iletişim kurabildi ve işlerini halledebildi.

Öngörüler

Bankacılıkta şubelerden sanal deneyime keskin geçiş

Varlık yönetimi danışmanları, sanal platformlar sayesinde coğrafi kısıtlamaları aşabilecek.

Yatırım bankacıları, seyahate daha az bağımlı olacak; daha uygun maliyetlerle daha fazla anlaşma yönetip yürütebilecek.

Araştırma ve ticaret daha sanal ve yaygın hale gelecek.

Bazı hayati sektörlerin yanı sıra Harry Moseley, seyahat, etkinlik ve eğlence gibi alanlarda da geçtiğimiz yıllara göre ciddi değişimler görüleceğini belirtiyor.

Seyahat: Havayolu seyahati, evde kalma ve sosyal mesafe zorunlulukları nedeniyle alt üst oldu. İş seyahatleri sekteye uğradı. Fakat uzun süreli evde kalma sonrası uzaktaki sevdiklerini görebilmek için, bireysel anlamda, uçak seyahatinin artması bekleniyor.

Etkinlik: Yüz yüze gerçekleşen etkinliklerin bir gecede sanal ortama taşınmasına şahit olduk. Hem büyük hem de küçük etkinlikler şüphesiz geri gelecek. Fakat sanal bir yaklaşımla bu etkinliklerde daha fazla konuşması ve katılımcıya ulaşmak mümkün olabilecek. Katılamayanların sonradan izlemesi için etkinlikler kaydedilecek.

Perakende: Pandemi sırasında market, restoran ve hatta alkol satışı dahi online olarak yapıldı ve online siparişler bu dönemde tavan yaptı. Her türden perakendeci ve restoran işletmecisi, e-ticaret fırsatlarına yatırım yapmanın yanı sıra, online alışveriş hizmetlerini geliştirmek için lojistik ve teslimat operasyonlarını güçlendirmeye devam edecek.

Eğlence: Sinema salonları kapandığında, TV yapımları, canlı konserler ve oyunlar durduğunda dijital yayın platformları kullanıcıların her şeyi haline geldi. Moseley’e göre video; ekip toplantıları, senaryo okumaları ve bir arada olmayı gerektiren diğer her türlü eylem için kalıcı olarak eğlence sektörünü domine edecek.