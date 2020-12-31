2021 yılı için siber güvenlik önerileri

Zoom’a veya başka görüntülü görüşme platformlarına güvenli şekilde erişim sağlayın.



İş arkadaşlarımız ve ailemizle iletişim kurmanın başlıca yollarından biri Zoom gibi çeşitli görüntülü iletişim platformlarını kullanmaktır. Bu platformlar oldukça popülerleşti ama tam da bu yüzden siber suçluların da hedefi haline geldi. Güvende olmak için, Zoom toplantısı düzenlerken Zoom güvenlik ayarlarını kontrol ettiğinizden emin olun veya güvenli görüntülü görüşme ile ilgili bilgi edinin.

Sosyal medyada kişisel bilgilerinizi paylaşmadan önce iyi düşünün. Kiminle ne paylaştığınızı ve nasıl bir etkisi olacağını tartın.



En son ne zaman Facebook’taki arkadaş listenizi gözden geçirdiniz? Listenizdeki herkesi gerçekten tanıyor musunuz? Çocuklarınızla birlikte yeni yıla ilişkin bir fotoğraf yüklemek istiyorsunuz belki, ancak bu fotoğrafın içerebileceği bilgileri düşündünüz mü? Fotoğraftaki bilgiler veya meta veriler, fotoğrafın çekildiği konum hakkında bilgi verebilir.

Arkadaşınız yeni bir sosyal medya hesabı mı oluşturdu? Bunun arkadaşınızın hesabını taklit eden bir hesap olmadığından emin olun.



Sosyal medya hesaplarını klonlamak, sahtekarların dolandırma amacıyla yaygın olarak kullandığı bir taktiktir. Siber suçlu, hedefin tüm profilini kopyalar ve hedefin arkadaş listesindeki kişilerle iletişime geçmeye başlar. Hesabı taklit eden kişi, siber suçluların sosyal medya hesabını çaldığını iddia eder; hatta banka hesaplarına erişim sağlayarak, banka hesaplarını boşaltır ve daha fazla para ister. Bir arkadaşınızın kendi hesabına benzeyen yeni bir hesabından herhangi bir istek gelirse, bunun bir klonlama saldırısı olmadığından emin olmak için arkadaşınızla başka bir şekilde iletişime geçerek bu durumu teyit edin.

Resmi uygulama mağazalarını kullanın ve uygulamalarınızı düzenli olarak güncelleyin.



Mobil cihazınıza bir mesajlaşma platformu veya yeni bir oyun indirmeyi planlıyorsanız, yapmanız gereken en iyi şey, bu uygulamayı platformunuzun resmi uygulama mağazasından indirmektir. Alternatif veya resmi olmayan mağazalar uygulamaları daha ucuza veya ücretsiz olarak sunabilir, ancak böyle bir durumda saldırılara açık hale gelebilirsiniz. Bu gibi mağazalardaki uygulamalar gerekli düzenlemelere sahip değildir ve sıkı onay süreçlerinden geçmemiştir.

Online arkadaşlıklarda, dolandırıcılara karşı dikkatli olun.



COVID-19’dan önce de oldukça popüler olsalar da, online arkadaşlık platformları pandemiyle birlikte, diğer kişilerle buluşabilmenin birkaç yolundan biri haline geldi. Ancak bu tür platformlar yoluyla biriyle buluşuyorsanız, dikkat etmeniz gereken şeyler var. Yeni görüşmeye başladığınız kişi, konuşmayı başka bir mesajlaşma platformuna taşımak istiyor veya hızlı ilerliyorsa ve hatta para istemeye başladıysa, derhal şüphelenmeye başlamalısınız. Bu kişi, kalbinizin ve banka hesabınızın şifresini kırabilir.



Online oyun dolandırıcılığı oldukça yaygın. Size gelen teklif, kulağa gerçek olamayacak kadar güzel görünüyorsa, mutlaka kontrol edin.



Online oyun, karantinadayken arkadaşlarla iletişimde kalmak ve zaman geçirmek için iyi bir yol. Ancak bu yol, oyun düşkünlerini dolandırmak için hileler deneyen dolandırıcıların da favorisi. Diyelim ki oyun içinde bir şeye hemen sahip olmak istiyorsunuz, ancak bunun için uğraşacak sabrınız yok. Bazı oyunlar kısa yoldan alım yapmanızı sağlayan oyun içi satın alma teklifinde bulunur. Bu teklifin size maliyeti, ödemeyi düşündüğünüzden fazlası olabilir. Dolandırıcılar, ‘inanılmaz bir teklif‘ sunarak sizi paranızdan edebilir. Bu nedenle, bir şey satın almak istediğinizde mutlaka oyunun resmi mağazasını kullanın.



Siber zorbalığa karşı dikkatli olun. Ayrıca sakın bir zorba da olmayın.



Çocuklar kadar yetişkinler de siber zorbalık kurbanı olabilir. Kurbansanız veya böyle bir duruma tanık olduysanız, asla sessiz kalmayın. Sesinizi duyurun! Online platformlar, siber zorbalığın sürekli olarak karşılaşılan bir sorun olduğunun farkında ve bu gibi davranışlarla karşılaşan kullanıcıların, bunu bildirmelerini sağlayacak araçlar bulundururlar. Böyle bir duruma tanık olduğunuzda, sosyal medyanın veya diğer platformların sağladığı araçları kullanabilir ve suistimalde bulunan kişileri bildirebilirsiniz. Son olarak; bu dönemde her zamankinden daha hassas olabiliriz, ancak zorbalık hiçbir zaman kabul edilemez. Yorumunuzu kalabalık bir yerde yüksek sesle okuyamayacaksanız, o yorumu hiç yayınlamamanız daha iyidir. Hepimiz birlikte yaşamak zorundayız, bu nedenle online görüşmeler açık, medeni ve saygılı olmalıdır.



