2021 VALORANT Şampiyonlar Turu duyuruldu

VALORANT Şampiyonlar Turu'nda Öncüler, Ustalar ve Şampiyonlar olmak üzere üç farklı turnuva aşaması bulunacak. Takımlar maceraya bölgelerindeki Öncüler etkinliklerinde yer alarak katılacak ve sonrasında uluslararası Ustalar etkinliklerine yükselecek. 2021'de düzenlenecek üç Ustalar etkinliğinde en iyi performansı gösteren takımlar, Şampiyonlar etkinliğinde mücadele edebilmek için puan toplayacak. Son aşamada tüm dünyadaki en iyi on altı takım, küresel şampiyon olmak için yarışacak.

Riot Games, haziran ayında 20'den fazla önde gelen etkinlik organizatörüyle iş birliği yaparak VALORANT Ignition Series ile dikkat çekmişti. Ignition Series başarısının ardından Riot Games eylül ayında ilk resmi VALORANT turnuvası First Strike'ı duyurdu.



First Strike; Kuzey Amerika, Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu, Türkiye, Asya, Okyanusya, Brezilya ve Orta Doğu'da gerçekleşen yeteneğe dayalı eleme karşılaşmalarıyla her bölgenin en iyi takımlarını belirledi.



Bu etkinlik 3-6 Aralık tarihleri arasında Twitch.tv ve diğer platformlarda yayınlanacak bir finalle sonlanacak. Galip gelen takımlar, ilk resmi ve bölgesel VALORANT şampiyonu olmakla iftihar etme ayrıcalığına sahip olacak.