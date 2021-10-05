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2021 League of Legends Dünya Şampiyonası için dev ortaklık

#Oppo#League Of Legends#Oyun
2021 League of Legends Dünya Şampiyonası için dev ortaklık

Riot Games ile olan League of Legends Dünya Şampiyonası 2021 sponsorluk anlaşması Oppo'nun küresel e-spor oyuncuları arasında marka bilinirliğinin artmasına yardımcı olacak.

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Oppo bugün, League of Legends Dünya Şampiyonası 2021'e sponsor olmak üzere Riot Games ile ortaklığa gittiğini duyurdu. Bu ortaklık, OPPO'nun küresel e-spor oyuncuları arasındaki marka bilinirliğini daha da artırmasına yardımcı olacak. Şirket, bu yıl en değerli oyuncu ödüllerini, finallerde üstün bir performansla savaş alanlarına hakim olan profesyonel oyunculara verecek. Oppo ayrıca profesyonel oyuncular ve takımlarla yapılan röportajların yanı sıra oyundaki en önemli anları da izleyicilere sunacak. Böylece izleyiciler, profesyonel oyuncular ve son oynanacak oyunun ilerleyişi hakkında bilgi sahibi olabilecek. 

Oppo Başkan Yardımcısı ve Global Pazarlama Başkanı William Liu, ortaklıkla ilgili şunları söyledi: "Bu yıl da Riot Games ile ortaklığımızı sürdürmekten büyük mutluluk duyuyoruz. League of Legends OPPO'ya, dünya çapında daha fazla oyuncu tarafından tanınmayı sağlayan bir platform sunuyor. Daha da önemlisi, profesyonel oyuncuların istikrarlı duruşu, OPPO'nun ürün ve teknoloji söz konusu olduğunda inovasyon için kararlı yaklaşımına benziyor. Kullanıcılarımız için sürekliliği olan deneyimler sunmaya odaklanıyoruz.”  

Riot Games'in Küresel E-spor Başkanı John Needham ise; "Geçen yılki başarılı ortaklığa dayanarak, OPPO'nun League of Legends Dünya Şampiyonası 2021'e sponsor olması bizi heyecanlandırıyor. Oyunun ilk küresel akıllı telefon ortağı olan OPPO, küresel e-spor oyuncuları arasında en etkileyici teknoloji markalarından biri haline geldi. OPPO'nun finallerde izleyicilere neler getireceğini görmek için sabırsızlanıyoruz" dedi. 

 

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#Oppo#League Of Legends#Oyun