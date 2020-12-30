2021 için internet öngürüleri

Geleceğin bağlantısı “özel” olacak

Geçmişte İnternetin mevcut fonksiyonundan memnuniyet yüksekti. Ancak bugün sağlayıcılar ve şirketler bir internet bağlantısının neler sunması gerektiğine dair çok daha kesin fikirler geliştiriyor. Bulut bağlantı veya yükselişte olan bulut olarak da bilinen özel bulut bağlantılar, sektör için halihazırda önemli bir konu ve bu konu 2021'de daha da ivme kazanacak.

Giderek daha fazla hizmet buluta taşınıyor ve bu aslında Korona ile başlamadı – peki, bir kesinti durumunda şirketler ne yapıyor? 30 Ağustos 2020'de ABD'li sağlayıcı CenturyLink'teki ağ sorunları dünya çapında internet kesintilerine yol açtı. 2021'de, bir İnternet bağlantısının neler sunabilmesi gerektiğine dair geliştirilen spesifik fikirlerin bir parçası olarak, dayanıklılık odağı daha ön planda olacak.

Birbirine bağlı olma yeniden temel bir yetkinlik haline gelecek

Herkesin bağlantıya ihtiyacı var, ancak şimdiye kadar şirketler bağlantılarını dış kaynak desteği ile sağlamaktan gayet memnundu. Ya kurumsal bir bilgi eksikliği vardı ya da şirketler iç maliyetlere maruz kalmamak için dış hizmet sağlayıcılara güveniyordu. Ancak günümüzde güvenlik, veri yönetimi ve son kullanıcı deneyimi giderek artan oranda şirketlerin gündem maddeleri olmaya başlıyor.

Otomotiv sektöründe şirketler, kendi iç yetkinliklerini geliştirmeye çoktan başladı. Bir otomobilin dijital hizmetleri - trafik sıkışıklığı uyarıları, yazılım güncellemeleri yoluyla aracın düzenli olarak yükseltilmesi ve kullanıcı merkezli uygulamalar gibi - tüketiciler için kısa süre içinde şasinin kendisi kadar önemli olacak. Bu nedenle, otomobil üreticileri, sürekli olarak yüksek kaliteyi garanti etmek için bir kez daha ağ bağlantılarını kontrol etmeye odaklanıyorlar. Tıpkı otomotiv sektörü gibi, diğer birçok sektör de 2021 yılında aynı süreçten geçecek ve birbirine bağlı olma yine temel bir yetkinlik haline gelecek.

Korona, dijital altyapının önemini gösteriyor

Korona, 2020'de dijitalleşmeye büyük bir ivme kazandırmanın yanı sıra birçok dijitalleşme projesine daha fazla görünürlük kazandırdı ve dijital altyapının çok çeşitli seviyelerde ne derece önemli olduğunu gösterdi. Evden çalışmak ve video konferans sistemlerini kullanmak artık bir standart hale geldi ve bu yıl, buluttan ofis ve işbirliği çözümlerinde büyük bir büyüme yaşandı. Bu eğilim, geçen yıl olduğu kadar yoğun olmasa da 2021'de de devam edecek.

2020'nin ilk yarısında, planlanan birçok yatırım öne çekildi: Altyapı ve dijitalleşme gündemi belirledi. Artan trafikle başa çıkmak için büyük miktarda bant genişliği eklemeleri yapıldı. "Yeni Normal" deki yaşam, insanlar ofise dönmeye başlasa bile, odak noktasının dijital altyapıları genişletmeye devam etmesi yönünde tasarlandı. 2020'de dijitalleşme adına çok şey yapıldı ancak bazı yatırımların 2021'in ikinci yarısına kadar geri çekilmesi de beklentiler arasında.

Nihayet geniş kitlelere uygun çözümler: Sınır bilişim ve 400GE

5G nihayet 2021'de kitlelerin kullanımı için uygun olacak: Yeni donanım zaten pazarda mevcut ve yeni nesil akıllı telefonların tümü 5G'yi destekliyor. Eksik olan ağlardı ve bunlar 2021'de - en azından şehir içinde - yaygınlaştırılacak. Bu yaygınlaşmayı, VR oyunlarından sofistike streaming hizmetlerine kadar yeni uygulamalar hızla takip edecek. Politikacılar bir süredir ağların yaygınlaşması için umut veriyor ve gelecek yıl hissedilebilir bir artış olacak gibi görünüyor. 5G ayrıca sektörel birbirine bağlantı uygulamalarını da yeni bir seviyeye taşıyacak. Mevcut senaryolar, örneğin mobilite sektörünü kapsıyor. Bu, 5G kulelerinin ve sınır bilişim işlevlerinin sınır veri merkezlerinde yaygın olarak konumlandırılması ve ayrıca uzak veri merkezlerine ve bölgesel bulut çözümlerine ilişkin fiber optik bağlantıyı gerektiriyor. Bağlı bir araba çok sayıda sensöre sahip olacak - ancak öte yandan, kendi başına mobil sınır veri merkezi işlevi de görecek. Gelecekte, arabaların zaman zaman verilere dayalı olarak hayati "kararlar" alması gerekecek, bu nedenle veri işlemenin doğrudan ve hızlı olması sağlanmak zorunda. Acil bir durumda teorik gecikme gereksinimi 1 ms'nin altında.

Ayrıca daha büyük altyapı alanında da bir sıçrama göreceğiz: Tüm büyük ağlar 400GE'ye sıçrayacak. Şimdiye kadar, teknoloji çok pahalıydı, ancak 2021'de uygun fiyatlı olacak ve bu nedenle yaygın olarak bulunabilecek. Önemli ölçüde daha hızlı ağların ve artan sınır bilişimin kombinasyonu, birçok sağlayıcı ve şirket için heyecan verici olmalı.

GAIA-X kritik aşamaya yaklaşıyor

GAIA-X, Avrupa için güvenilir ve egemen bir dijital altyapı geliştirmek amacıyla, aynı zamanda global oyuncularla da entegre olabilecek şekilde 2019 yılında pazara sunuldu. Önümüzdeki yıl, bu girişim, iş, bilim dünyası ve toplumun gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere modern yeni nesil veri altyapısı için güçlü bir temel oluşturacak.

Yeni iyimserlik ruhundan en iyi şekilde yararlanın

2021'de, mevcut trendlerin artarak devam ettiğini göreceğiz: Otomasyon, self servis ve güvenlik önemli rol oynamaya devam edecek konular arasında. Buna ek olarak odak farklı olacak, yeni hedef gruplar için spesifik türde bağlantılar ve özel uygumalar gibi. Dijital sunumlarını genişleten şirketler, bağlantıyı yeniden temel bir yetkinlik haline getirecek. Ve sınır bilişim ile 5G gibi teknolojiler nihayet kitlelerin kullanımına uygun hale gelecek.

Tüm bunlar internet sektöründe yeni bir iyimserlik ruhu yaratıyor ve bu ruh aslında son yıllarda oluşan doygunluktan besleniyor. 2000'lerin başında İnternet dünyasında inanılmaz bir inovasyon hızı görebiliyorduk. Belki de 2021'de bu zorunlu hız yeniden yaşanabilir ve Korona'nın getirdiği ivme, geçiş dönemi yaşayan pazarı yeni yeniliklerle en iyi şekilde beslemek için bir fırsat olabilir.





