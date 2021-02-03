2021 Brawlhalla E-sporları programı duyuruldu

Yıl boyunca beş uluslararası turnuva düzenlenecek. 2021 sezonu Kış Şampiyonası ile başlayacak: 75 bin dolar tutarındaki toplam ödül havuzuyla bu çevrim içi turnuva 27 Şubat - 14 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Brawlhalla, çapraz platform oyunu destekliyor ve oyuncuların herhangi bir platformda rekabet etmesine olanak tanıyor. Oyuncular bugünden itibaren kaydolabiliyor.

Bu yılın ilerleyen günlerinde, dünyanın her yerinden oyuncular şunlara katılabilecekler:

Bahar Şampiyonası: Nisan ve mayıs aylarında çevrim içi olarak gerçekleşecek.

Yaz Şampiyonası: Temmuz'da çevrim içi olarak gerçekleşecek.

Sonbahar Şampiyonası: Eylül ve ekim aylarında çevrim içi olarak gerçekleşecek.

Dünya Şampiyonası: Kasım ayında gerçekleşecek. Formatla ilgili daha fazla bilgi bu yılın ilerleyen günlerinde paylaşılacak.



Bu turnuvalarda, tüm oyuncular Brawlhalla e-spor programı ödül havuzundan kazanç elde etme şansına sahip olacak. Ayrıca Ubisoft ve Blue Mammoth Games, yıl boyunca haziran ayında gerçekleşecek yeni bir formatla dört haftalık çevrim içi bir yarışma olan Brawlhalla Pro Series de dahil olmak üzere çeşitli davetlilere özel etkinlikler düzenleyecek.