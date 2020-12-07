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Teknoloji
Haber Giriş: 07.12.2020 - 06:30 | Son Güncelleme:

2021, 5G'nin yılı olacak: İşte gelecek yenilikler

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
2021, 5G'nin yılı olacak: İşte gelecek yenilikler
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4G/LTE teknolojisine göre katbekat hızlı olan ve hayatın pek çok alanında etkisinin hissedilmesi beklenen 5G, 2021 yılında iyice yaygınlık kazanacak. Peki 5G ile hayatımızda neler değişecek?

4G/LTE teknolojileriyle internetimizin çok hızlandığını düşünüyoruz; ancak 5G hayallerin sınırlarını zorlayacak çapta büyük bir hız sunacak. 4G teknolojisiyle 50 milisaniyede inen bir dosya, 5G ile sadece 1 milisaniyede inecek. Örneğin ultra HD kalitede bir film indirmek istiyorsanız 5G ile 6 saniyede bu filmi indirebileceksiniz. 4G ile bu süre 1 saati buluyor.

Nesnelerin İnterneti kavramı hayatımıza daha fazla dahil olacak. 5G ile birlikte çok daha fazla sayıda eşya birbirleriyle konuşmaya başlayacak. Akıllı evler, anahtarlar, lambalar, yüzükler, kolyeler vb. pek çok eşyanın akıllandığı bir çağa gireceğiz.

5G, savunmasız bir teknoloji değil ve güçlü bir güvenlik sistemine sahip. Büyük veriyi dünyaya yayacak olan 5G'nin elbette güvenli olmaması söz konusu olamaz. Siber saldırılar ve hacker'lar yine tehdit olmaya devam edecek; ancak işleri bugünkünden çok daha zor olacak.

2021, 5Gnin yılı olacak: İşte gelecek yenilikler

Google Stadia platformu, oyuncuların konsol veya PC gibi donanım bileşenlerine ihtiyaç duymadan internet üzerinden oyunları oynayabilmesine imkan veriyor. Bugünün internet altyapısıyla çok da revaçta değil. Ancak 5G ile internet jet hızında olduğunda oyunları herhangi bir cihaza indirmeden doğrudan internet üzerinden 'stream' ederek oynayacağız. Sadece bir oyun kolu ve televizyon, oyun deneyimi için yeterli olacak.

5G, pek çok alanda hayatımızı değiştirecek. Sağlık sektöründe uzaktan yapılacak cerrahi işlemler, 5G ile olanaklı bir hale gelecek. Ameliyatlar dahi 5G üzerinden yapılabilecek; çünkü milisaniye hızları konuştuğumuz bir teknoloji uzaktan cerrahi operasyonların yapılmasına bile imkan verecek. Doktor, 5G üzerinden robotları kullanarak bir başka ülkede dahi olsa operasyon gerçekleştirebilecek.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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