MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri2020'nin en yüksek bağışını Amazon'un kurucusu yaptı
GeriTeknoloji 2020'nin en yüksek bağışını Amazon'un kurucusu yaptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 06.01.2021 - 06:47 | Son Güncelleme:

2020'nin en yüksek bağışını Amazon'un kurucusu yaptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2020'nin en yüksek bağışını Amazon'un kurucusu yaptı
Abone Olgoogle-news

ABD'li internet şirketi Amazon'un kurucusu ve sahibi Jeff Bezos, 2020'de hayır kuruluşlarına tek seferde en büyük bağışı yapan kişi oldu.

17
  • Dünyanın en zengin insanı: Her gün servetine servet katıyor
  • Dünyanın en zengin insanı: Her gün servetine servet katıyor
  • Dünyanın en zengin insanı: Her gün servetine servet katıyor
  • Dünyanın en zengin insanı: Her gün servetine servet katıyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

"The Chronicle of Philanthropy" dergisinin "2020'nin en yüksek bağışları" listesine göre, Bezos'un iklim değişikliğiyle mücadele için kurduğu Bezos Yeryüzü Vakfı'na yaptığı 10 milyar dolarlık bağış, yılın tek seferde yapılan en büyük bağışıydı.

Bezos'un bağışı dışında listede ilk 10'da yer alan diğer bağışların toplamı ancak 2,6 milyar dolara ulaşabildi. Dergiye göre, bu 2011'de bu yana görülen en düşük toplam oldu.

ABD'li spor giyim markası Nike'ın kurusu Phil Knight ve eşi Penny Knight, kendi vakıflarına bağışladıkları 900 milyon dolarla Bezos'u izledi.

Phil ve Penny Knight, Oregon Üniversitesine, HBE inşaat şirketinin kurucusu Fred Kummer ise Missouri Bilim ve Teknoloji Üniversitesine yaptıkları 300'er milyon dolarlık bağışlarla listede üçüncü sırayı paylaştı.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan, ABD'de 2020 başkanlık seçimlerinde oy güvenliği ile ilgili çalışmalar yürüten Teknoloji ve Sivil Hayat Merkezi adlı sivil toplum kuruluşuna yaptıkları 250 milyon dolarlık bağışla listede dördüncü sırada yer aldı. 

Bağışlar servet artışları yanında cüce kalıyor

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisi altında geçen dönemde bağışçıların toplam servetleri bağış miktarlarıyla kıyaslanamayacak ölçüde arttı.

Vergi Adaletini Savunan Amerikalılar ve Siyaset Çalışmaları Enstitüsünün yaptığı araştırmaya göre, 18 Mart-7 Aralık 2020 tarihlerinde, Bezos'un serveti yüzde 63,2 artışla 184,4 milyar dolara, Zuckerberg'in serveti ise yüzde 91,7 artışla 104,8 milyar dolara, Knight'ın serveti yüzde 76,5 artışla 52,1 milyar dolara ulaştı.

2020 yılının en iyi oyunu: Assassin's Creed ValhallaUbisoft'un geçtiğimiz haftalarda satışa sunduğu; PC, Xbox One, Xbox Series S|X, Sony PS4, PS5 dahil tüm platformlarda sorunsuz oynanabilen Assassin's Creed Valhalla, kullanıcılarına uçsuz bucaksız bir dünya sunuyor. Yan görevlerle birlikte 100 saati aşkın muhteşem bir oyun deneyimi sunan Valhalla'yı inceliyoruz.(Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle