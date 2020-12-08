2020’de Twitter’da en çok konuşulan takım Beşiktaş oldu

Türkiye’de 2020 yılının en çok konuşulan isimleri, hashtag’leri ve Tweet’lerini paylaşan Twitter, sporda en çok etkileşim alan takımları ve Tweet’leri açıkladı. Verilere göre, Beşiktaş JK (@Besiktas) en çok etkileşim alan hesap oldu. Beşiktaş ile ilgili 10 milyonun üstünde Tweet atıldı. Geçen yılın Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir de en çok Tweet atılan 4. kulüp oldu. Fenerbahçe ise 867 bin yeni takipçiyle 2020’de en çok takipçi kazanan kulüp oldu.

Basketbolda Türkiye’de en çok konuşulan takım NBA şampiyonu Los Angeles Lakers olurken, Renault Formula 1 takımı da motor sporlarında Twitter’da hakkında en çok sohbet edilen yarış takımı oldu.

Fatih Terim’in 24 Ocak tarihinde attığı Tweet, Türkiye’de 2020’de en çok Retweet edilen Tweet’ler arasında 7. Sırada yer aldı.

Fatih Terim, yıl boyunca COVID hastalığına yakalanan isimlerden oldu. 2020’de birçok diğer spor insanı da bu hastalıkla boğuşurken, hem testlerinin pozitif çıkması hem de iyileşmelerine dair tweetler gündemde yer aldı. Bunlardan biri de Fatih Terim’in tweet’i oldu.

Diğer yandan Türkiye’de geçmiş yıllarda hashtagler en çok sporla ilgili olurken, bu sene spora dair hashtaglerin üst sıralarda yer almadığı gözlendi.



