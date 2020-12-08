MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri2020’de Twitter’da en çok konuşulan takım Beşiktaş oldu
GeriTeknoloji 2020’de Twitter’da en çok konuşulan takım Beşiktaş oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 08.12.2020 - 11:26 | Son Güncelleme:

2020’de Twitter’da en çok konuşulan takım Beşiktaş oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2020’de Twitter’da en çok konuşulan takım Beşiktaş oldu
Abone Olgoogle-news

Twitter’ın yıl sonu verilerine göre Türkiye’de yılın en çok konuşulan futbol takımı Beşiktaş oldu. Sıralamada Beşiktaş’ı Galatasaray ve Fenerbahçe takip ediyor. Türkiye’de Barcelona en çok konuşulan yabancı takım olurken, dünyada ise en çok konuşulan takım Brezilya’nın dev takımı Flamengo oldu.

Türkiye’de 2020 yılının en çok konuşulan isimleri, hashtag’leri ve Tweet’lerini paylaşan Twitter, sporda en çok etkileşim alan takımları ve Tweet’leri açıkladı. Verilere göre, Beşiktaş JK (@Besiktas) en çok etkileşim alan hesap oldu. Beşiktaş ile ilgili 10 milyonun üstünde Tweet atıldı. Geçen yılın Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir de en çok Tweet atılan 4. kulüp oldu. Fenerbahçe ise 867 bin yeni takipçiyle 2020’de en çok takipçi kazanan kulüp oldu. 

Basketbolda Türkiye’de en çok konuşulan takım NBA şampiyonu Los Angeles Lakers olurken, Renault Formula 1 takımı da motor sporlarında Twitter’da hakkında en çok sohbet edilen yarış takımı oldu.

Fatih Terim’in 24 Ocak tarihinde attığı Tweet, Türkiye’de 2020’de en çok Retweet edilen Tweet’ler arasında 7. Sırada yer aldı.

Fatih Terim, yıl boyunca COVID hastalığına yakalanan isimlerden oldu. 2020’de birçok diğer spor insanı da bu hastalıkla boğuşurken, hem testlerinin pozitif çıkması hem de iyileşmelerine dair tweetler gündemde yer aldı. Bunlardan biri de Fatih Terim’in tweet’i oldu.

Diğer yandan Türkiye’de geçmiş yıllarda hashtagler en çok sporla ilgili olurken, bu sene spora dair hashtaglerin üst sıralarda yer almadığı gözlendi.

Netaş Yönetilen Hizmetler ve Siber Güvenlik Hizmetleri Çözüm Direktörü İsmail KarNetaş Yönetilen Hizmetler ve Siber Güvenlik Hizmetleri Çözüm Direktörü İsmail Kar, Hürriyet Teknoloji Kutusu programında Selim Öztürk’ün konuğu oldu. Kar, ''İşletmeler siber güvenliği sağlamak için nelere dikkat etmeli?'' konusunda bilgilerini izleyicilerle paylaştı.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle