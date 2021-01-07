2020'de en çok akıllı telefon satıldı

Teknosa, 2020 yılının teknoloji alışverişi tercihlerini açıkladı. Pandemi nedeniyle değişen ve artan teknoloji ihtiyaçlarının ön plana çıktığı, dikkati çekici sonuçların yer aldığı "Teknoloji Alışveriş Raporu"na göre, 2020 yılı içinde yine en çok akıllı telefonlar satın alınırken, son dönemin parlayan ürünlerinden robot süpürgeler, her yaş grubu tarafından alışveriş sepetine atıldığı görüldü.

Büyük bölümünde online eğitimin uygulandığı 2020 yılında notebook ve tablet satışları rekor oranda yükselirken, evlerde geçirilen zamanın artmasına bağlı olarak geniş hacimli fırınlar da yılın çok satanlar listesine girdi.

Pandemi koşulları nedeniyle online ürün araştırma ve alışverişler katlanırken, hızlı teslimat seçenekleri ve web-chat, whatsapp canlı destek hizmetleri de yoğun ilgi gördü.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, 2020 yılının en çok satın alınan teknoloji ürünleri arasında sırasıyla akıllı telefon, notebook, LCD TV, tablet, oyun bilgisayarı, akıllı saat, elektrikli süpürge, şarjlı süpürge ve bluetooth kulaklıklar yer aldı.

Aldıkları ürünün garanti süresini uzatmak isteyenler "Ek Garanti" hizmet paketini de en çok satanlar listesine soktu. En çok büyüyen kategorilerde ise şarjlı süpürgeler, notebooklar, tablet, kulaklıklar ve oyun bilgisayarları öne çıktı.

Akıllı telefonlarda yüksek hafıza kapasiteli ve hızlı şarj özelliği tüketicilerin belirleyici kriterleri oldu.

6-7 inç segmentinde büyük ekran ürünler öne çıkarken, telefon tercihlerinde kadınlar mavi ve gold rengini erkekler siyah ve mavi rengini daha fazla tercih etti.

Telekom kategorisi içinde ayrıca akıllı saatler sağlıklı yaşama ve pratikliğe verilen önem artınca satışlarını daha da artırdı.

Tabletler salgın sebebiyle eğitimin online gerçekleşmesi ile eski günlerine döndü

Tabletler, salgın sebebiyle eğitimin online gerçekleşmesi ile eski günlerine döndü ve en çok satanlar listesine girmeyi başardı.

Notebook ve tablet satışlarındaki artış, bu ürün gruplarının aksesuar satışlarına da olumlu yansıdı. Evde keyifli vakit geçirmek ön plana çıktığından oyun özellikli bilgisayarlar ve oyun aksesuarları satışlarında ciddi artışa yol açtı. Evde eğlencenin diğer adresi TV'lerde en çok 60 inç ve üstü büyük ekranlar tercih edildi.

Dizi, oyun içeriklerinin olduğu hediye kartlarının satışındaki artışlar da dikkat çekti. Kadınlar daha çok dizi, erkekler ise oyun platformlarının kartlarına yöneldi.

Beyaz eşyada enerji tasarruflu ürünler tercih edilirken, çamaşır makinesinde 10 kg ve üstü seçeneklere talep arttı. Evde ailece vakit geçirilen zamanın artması ve evde yemek yapma trendi, fırınların yenilenmesine neden oldu. Fırınlarda geniş hacimli, 70 litre ve üstü kapasite özellikli ürünler öne çıktı.

Buzdolaplarında 500 litre ve üstü geniş hacimli ürünlere olan yönelim artış gösterirken, küçük ev aletleri kategorisinin yıldızları süpürgeler, kahve makineleri ve saç / sakal kesme makineleri oldu.

İstanbul lider konumda

Teknoloji alışverişinde öne çıkan şehirlerde de İstanbul liderliği elinde tutarken onu sırasıyla Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Konya, Diyarbakır, Gaziantep ve Kocaeli takip etti.

Şirketin açıkladığı 2020 yılı teknoloji alışveriş tercihlerinde dikkat çeken bir diğer nokta da son dönemde hayatımıza giren robot süpürgelere olan ilgi oldu.

Yaş gruplarına göre bakıldığında arama sonuçlarında, 18-24 yaş arasında en çok oyun bilgisayarı ve konsol, 25-34 yaş arasında en çok robot süpürge, telefon, konsol, 35-44 yaş arasında en çok robot süpürge, notebook, telefon, TV, 45-54 yaş arasında en çok robot süpürge ve notebook araması yapıldı.



