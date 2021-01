2020 yılının en çok para kazandıran oyunları

Pazar araştırma şirketi Nielsen/SuperData'nın hazırladığı yeni bir rapor, oyunlarla ilgili önemli bilgiler içeriyor. 2020 yılında dijital oyun harcamaları rekor kırarken, 2019'a göre 2020'de oyun harcamalarında yüzde 12 oranında bir artış olduğu görülüyor. Bu da 2020'de 127 milyar dolarlık oyun harcaması yapıldığı anlamına geliyor.

Bu oyunlar arasında en gözde olanlar ise mobil oyunlar. Mobil oyunlara 2020 yılında 73.8 milyar dolar harcama yapılırken, PC'ler söz konusu olduğunda ise 33.1 milyar dolarlık harcama göze çarpıyor. Son sırada ise 19.7 milyar dolar gelir yaratan konsol oyunları yer alıyor.

Her ne kadar konsol oyunculuğu PC'den daha büyük bir hacme sahip olsa da, bu veriler sadece dijital harcamaları kapsadığı için PC, oyun konsollarını ikiye katlamayı başarmış.



Oyun türlerine göre bakıldığında ise toplam gelirin yüzde 78'lik kısmını free-to-play oyunları oluşturuyor. Diğer bir deyişle ücretsiz olarak indirdiğiniz ve oyun içi satın alma özelliğine sahip oyunlardan söz ediyoruz.

En çok kazanan premium oyunlar:



Call of Duty Modern Warfare - 1,91 milyar dolar

FIFA 20 - 1,08 milyar dolar

Grand Theft Auto V - 911 milyon dolar

NBA 2K21 - 889 milyon dolar

NBA 2K20 - 771 milyon dolar

Call of Duty: Black Ops Cold War - 678 milyon dolar

Animal Crossing: New Horizon - 654 milyon dolar

Cyberpunk 2077 - 609 milyon dolar

The Sims 4 - 462 milyon dolar

Doom Eternal - 454 milyon dolar



En çok kazanan free-to-play oyunlar:



Honor of Kings - 2,45 milyar dolar

Peacekeeper Elite - 2,32 milyar dolar

Roblox - 2,29 milyar dolar

Free Fire - 2,13 milyar dolar

Pokemon Go - 1,92 milyar dolar

League of Legends - 1,75 milyar dolar

Candy Crush Saga - 1,66 milyar dolar

AFK Arena - 1,45 milyar dolar

Gardenscapes: New Acres - 1,43 milyar dolar

Dungeon Fighter Online - 1,41 milyar dolar