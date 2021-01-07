2020 yılının en çok para kazandıran oyunları
2020 yılı, pandemi nedeniyle daha çok evde zaman geçirdiğimiz özel bir yıl oldu. Evinde kalanlar ise daha çok oyunlara yöneldi. İşte 2020 yılına damga vuran ve yarattığı gelirle dudak uçuklatan oyunlar...
Pazar araştırma şirketi Nielsen/SuperData'nın hazırladığı yeni bir rapor, oyunlarla ilgili önemli bilgiler içeriyor. 2020 yılında dijital oyun harcamaları rekor kırarken, 2019'a göre 2020'de oyun harcamalarında yüzde 12 oranında bir artış olduğu görülüyor. Bu da 2020'de 127 milyar dolarlık oyun harcaması yapıldığı anlamına geliyor.
Bu oyunlar arasında en gözde olanlar ise mobil oyunlar. Mobil oyunlara 2020 yılında 73.8 milyar dolar harcama yapılırken, PC'ler söz konusu olduğunda ise 33.1 milyar dolarlık harcama göze çarpıyor. Son sırada ise 19.7 milyar dolar gelir yaratan konsol oyunları yer alıyor.
Her ne kadar konsol oyunculuğu PC'den daha büyük bir hacme sahip olsa da, bu veriler sadece dijital harcamaları kapsadığı için PC, oyun konsollarını ikiye katlamayı başarmış.
Oyun türlerine göre bakıldığında ise toplam gelirin yüzde 78'lik kısmını free-to-play oyunları oluşturuyor. Diğer bir deyişle ücretsiz olarak indirdiğiniz ve oyun içi satın alma özelliğine sahip oyunlardan söz ediyoruz.
En çok kazanan premium oyunlar:
Call of Duty Modern Warfare - 1,91 milyar dolar
FIFA 20 - 1,08 milyar dolar
Grand Theft Auto V - 911 milyon dolar
NBA 2K21 - 889 milyon dolar
NBA 2K20 - 771 milyon dolar
Call of Duty: Black Ops Cold War - 678 milyon dolar
Animal Crossing: New Horizon - 654 milyon dolar
Cyberpunk 2077 - 609 milyon dolar
The Sims 4 - 462 milyon dolar
Doom Eternal - 454 milyon dolar
En çok kazanan free-to-play oyunlar:
Honor of Kings - 2,45 milyar dolar
Peacekeeper Elite - 2,32 milyar dolar
Roblox - 2,29 milyar dolar
Free Fire - 2,13 milyar dolar
Pokemon Go - 1,92 milyar dolar
League of Legends - 1,75 milyar dolar
Candy Crush Saga - 1,66 milyar dolar
AFK Arena - 1,45 milyar dolar
Gardenscapes: New Acres - 1,43 milyar dolar
Dungeon Fighter Online - 1,41 milyar dolar
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