2020 yılının en çok indirilen uygulamaları belli oldu
App Store ve Google Play Store, dünyanın iki büyük uygulama mağazası ve milyonlarca uygulamaya ev sahipliği yapıyor. İşte 2020'nin ilk yarısında en çok indirilen uygulamalar...
SensorTower tarafından paylaşılan verilere göre AppStore'un en çok indirilen ilk 10 uygulaması şöyle:
1. TikTok
2. Zoom
3. YouTube
4. Instagram
5. Facebook
6. Messenger
7. WhatsApp Messenger
8. Netflix
9. Gmail
10. DingTalk
Google Play Store'da en çok indirilen 10 uygulamaya gelince:
1. TikTok
2. WhatsApp Messenger
3. Facebook
4. Zoom
5. Instagram
6. Messenger
7. Likee
8. SHAREit
9. Aarogya Setu
10. Snapchat
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