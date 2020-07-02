MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri2020 yılının en çok indirilen uygulamaları belli oldu
GeriTeknoloji 2020 yılının en çok indirilen uygulamaları belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 02.07.2020 - 08:31,Son Güncelleme:

2020 yılının en çok indirilen uygulamaları belli oldu

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
2020 yılının en çok indirilen uygulamaları belli oldu
Abone Olgoogle-news

App Store ve Google Play Store, dünyanın iki büyük uygulama mağazası ve milyonlarca uygulamaya ev sahipliği yapıyor. İşte 2020'nin ilk yarısında en çok indirilen uygulamalar...

SensorTower tarafından paylaşılan verilere göre AppStore'un en çok indirilen ilk 10 uygulaması şöyle:

1. TikTok
2. Zoom
3. YouTube
4. Instagram
5. Facebook
6. Messenger
7. WhatsApp Messenger
8. Netflix
9. Gmail
10. DingTalk

2020 yılının en çok indirilen uygulamaları belli oldu

Google Play Store'da en çok indirilen 10 uygulamaya gelince:

1. TikTok
2. WhatsApp Messenger
3. Facebook
4. Zoom
5. Instagram
6. Messenger
7. Likee
8. SHAREit
9. Aarogya Setu
10. Snapchat

False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle