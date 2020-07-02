2020 yılının en çok indirilen uygulamaları belli oldu

SensorTower tarafından paylaşılan verilere göre AppStore'un en çok indirilen ilk 10 uygulaması şöyle:

1. TikTok

2. Zoom

3. YouTube

4. Instagram

5. Facebook

6. Messenger

7. WhatsApp Messenger

8. Netflix

9. Gmail

10. DingTalk

Google Play Store'da en çok indirilen 10 uygulamaya gelince:

1. TikTok

2. WhatsApp Messenger

3. Facebook

4. Zoom

5. Instagram

6. Messenger

7. Likee

8. SHAREit

9. Aarogya Setu

10. Snapchat