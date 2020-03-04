2020 yılına gelişim kitapları okuyarak başladık
Amazon Türkiye, bünyesinde en çok satan kitapları açıkladı. Birçok eserin yer aldığı Kitap kategorisinde, Ocak-Şubat aylarında en çok satan kitap Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Günahın Üç Rengi: Madalyonun Öteki Yüzü adlı eseri oldu.
Amazon.com.tr Kitap kategorisinin Ocak ve Şubat aylarındaki en çok satanlarını açıkladı. Türkiye’nin okuma alışkanlıklarını ortaya koyan liste, Türk tüketicilerin 2020’nin ilk aylarında daha çok kendilerini geliştirmeye odaklandığını gösterirken bu doğrultuda kitap kategorisinin en çok talep gören alt kategorisi Kişisel Gelişim olarak öne çıktı. Bunu romanlar ve klasikler izledi.
Jules Payot Litt’in İrade Terbiyesi, Dr. Dana L. Suskind’nın Otuz Milyon Kelime: Çocuğunuzun Beynini Geliştirin ve İlber Ortaylı’nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler gibi kişisel gelişim kitaplarının üst sıralarda yer aldığı listede, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Kral Kaybederse, George Orwell’in Hayvan Çiftliği, Jose Mauro De Vasconcelos’un Şeker Portakalı ve Fyodor Dostoyevski’nin Suç ve Ceza gibi roman ve klasik eserleri de en çok talep görenler arasında sıralandı.
Amazon.com.tr’nin Kitap kategorisinde Ocak ve Şubat aylarının en çok satanları alfabetik sıralamayla şu şekilde:
Bir İdam Mahkumunun Son Günü (Hasan Ali Yücel Klasikleri)- Victor Hugo
Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler- İlber Ortaylı
Camdaki Kız- Gülseren Budayıcıoğlu
Günahın Üç Rengi: Madalyonun Öteki Yüzü - Dr. Gülseren Budayıcıoğlu
Hayır Diyebilme Sanatı: Sınırların Kadar Özgürsün – Müthiş Psikoloji
Hayvan Çiftliği – George Orwell
İrade Terbiyesi – Jules Payot Litt
İyi Hissetmek: Yeni Duygudurum Tedavisi - David D. Burns
Kral Kaybederse- Dr. Gülseren Budayıcıoğlu
Küçük Prens- Antoine de Saint-Exupéry
Otuz Milyon Kelime: Çocuğunuzun Beynini Geliştirin- Dana L. Suskind
Puslu Kıtalar Atlası – İhsan Oktay Anar
Sol Ayağım (MEB 100 Temel Eser)- Christy Brown
Suç ve Ceza- Fyodor Dostoyevski
Şeker Portakalı - Jose Mauro De Vasconcelos
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