hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 28.02.2020 - 09:47,
2020 yılına damga vuracak teknolojiler
4. Endüstri Devrimi’nin ortasındayız ve teknoloji her zamankinden daha hızlı bir şekilde gelişiyor. Bazı büyük teknoloji trendlerine ayak uyduramayan şirketler ve bireyler geride kalma riski taşıyor. Kilit eğilimleri anlamak, insanlara ve işletmelere fırsatları hazırlamalarını ve kavramalarını sağlayacak. İşte 2020 yılına damga vuracak teknolojiler...
Teknoloji hızla gelişiyor, yepyeni olanakları hayatımıza dahil ediyor. Peki 2020 yılında hangi teknolojileri en çok konuşacağız? Hangi teknolojiler hayatımızı iyiden iyiye değiştirmeye başlayacak?
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