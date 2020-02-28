2020 yılına damga vuracak teknolojiler

Teknoloji hızla gelişiyor, yepyeni olanakları hayatımıza dahil ediyor. Peki 2020 yılında hangi teknolojileri en çok konuşacağız? Hangi teknolojiler hayatımızı iyiden iyiye değiştirmeye başlayacak?



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