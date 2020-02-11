2020 yapay zeka destekli otonom veri merkezlerinin yılı olacak

Nutanix Kurucu Ortağı ve CEO’su Dheeraj Pandey, paylaştığı 2020 öngörüsünde yalnızca bulut sağlayıcılar için değil, bilgi teknolojileri endüstrisinin tamamında abonelik modelinin bir norm halini alacağını ifade etti. Pandey, “2020 yılında daha fazla sayıda kurum, müşterilerinin büyüyen ihtiyaçlarına uyum sağlayacak uygun ve özelleştirilebilir abonelik planları sunmak üzere uzun vadeli yatırımlara devam edecek. Abonelik modeli sadece hizmet sağlayıcılar tarafından özendirilmekle kalmayacak, müşteriler de bu iş modelinden büyük fayda sağlayacak.” dedi.



Pandey, blockchain özelinde şu öngörüleri paylaştı: “Blockchain dijital işlemlerin doğasını değiştirecek. 2020 yılında daha çok kurumun operasyonel verimini artırmak ve hata oranını azaltmak için dijital işlemlerde blockchain kullandığını göreceğiz. İşlemlerin optimizasyonuyla blockchain kurumların daha verimli hizmet sunmasına ve müşterileri için değer yaratmasına yardımcı olacak.”



2020’de hibrit bulut yatırımları, kurumlar için öne çıkacak başlıklardan bir diğeri. Nutanix CTO’su Rajiv Mirani, kurumların buluta özel veya geleneksel tüm iş yükleri için özel ve genel bulut ortamlarında daha fazla uyumluluğa ihtiyaç duyduklarının altını çizdi. “Müşteriler mevcut uygulamalarını yeniden düzenlemeye ve kurgulamaya ihtiyaç duymaksızın, iş yükünden ve konumdan bağımsız yazılımlar sunan hizmet sağlayıcıları arayışı içinde.” diyen Mirani, 2020’de bilgi teknolojileri liderlerini bekleyen en önemli problemlerden birinin veri taşınabilirliği olduğunu söyledi. Mirani, uyumluluğa dair kurallar ve CCPA ve GDPR gibi veri koruma kanunlarıyla birlikte, kurumlar için en önemi konulardan birinin bulutlar arasında hareket eden verinin uygun şekilde işlenmesini sağlamak olduğunu ifade etti.



Rajiv Mirani ayrıca 2020 yılının yapay zeka (AI) destekli otonom veri merkezlerinin yükselişine şahitlik edeceğini söyledi. Böylece otomasyona olan talebin artmasıyla özel bulut, genel buluta yaklaşarak gelişimini sürdürecek.



Nutanix Türkiye Ülke Müdürü Tarık Ertuğrul, dijital dönüşüm, bilgi teknolojileri altyapısında maliyetlerin düşürülmesi, verimliliğin artırılması ve esnekliğin sağlanmasının kurumlar açısından daha kritik ve öncelikli hale geldiğini söyledi. Ertuğrul, “Nutanix, yazılımla şekillendirilen mimari ve bulut konseptini bir araya getirerek kurumlara dijital dönüşüm yolculuklarında yardımcı oluyor. Geçenlerde yayınlanan IDC araştırması Nutanix’in bilgi teknolojileri altyapı maliyetini yüzde 39 azalttığını, operasyonel giderlerde yüzde 60 tasarruf sağlayarak verimliliği artırdığını ve sunduğu esnek altyapı sayesinde çeviklik sağladığını gösteriyor” dedi.