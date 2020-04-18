PUBG turnuvaları koronavirüs nedeniyle boyut değiştirdi

PUBG Corporation 2020 espor planlarında mevcut küresel salgından ötürü değişiklikler olduğunu bugün duyurdu. Bu yılın başlarında PUBG Corporation, PUBG Global Series (PGS) adı altında üç etkinlik düzenleyeceğini açıklamıştı. Fakat fiziksel uzaklaşma durumu süresince PUBG Esports’u desteklemek adına PUBG Corporation, PGS’i iptal ederek çoklu bölgeli çevrimiçi etkinlik olan PUBG Continental Series’i (PCS) sunuyor.

PCS etkinlikleri Mayıs, Haziran ve Ağustos aylarında, 2.4 milyon ABD doları toplam ödül havuzu ile birlikte Asya (Kore, Japonya, Çin Taipei), Asya-Pasifik (Güneydoğu Asya ve Okyanusya), Avrupa ve Kuzey Amerika'yı içeren dört bölgede gerçekleştirilecek.

İlk turnuva olan PUBG Continental Series Charity Showdown, Mayıs ayında gerçekleşecek. Her bölge için para ödülü 100.000 ABD doları tutarında ve kazananın tercih ettiği bir hayır kurumuna 100.000 ABD doları tutarında ek bağışta bulunulacak ve bu da dört bölge için toplam 800.000 ABD doları tutarında bir ödülü ve bağış fonunu kapsamaktadır.

Temmuz ve Ağustos aylarında ise her bölge için belirlenmiş 200.000 ABD doları tutarındaki ödül havuzu ile PCS Etkinlikleri Asya, Asya-Pasifik, Avrupa ve Kuzey Amerika bölgelerinde düzenlenecek. PUBG Corporation ayrıca oyun severlerin kazananları tahmin edebileceği bir “Pick’Em Challenge” etkinliği düzenleyecek. Böylelikle PUBG Corporation espor severlere yeni eşyalarla beraber en iyi performansı gösteren takımlara da ek faydalar sağlayacak.

Tüm PCS maçlarını çevrimiçi bir formatta tutarak PUBG Corporation, bu yılın başlarında açıkladığı PUBG Esports ekosistemini güçlendirmek, rekabetçi yapıyı iyileştirerek sürdürülebilirliğini canlı tutmak, katılımcı ekiplerle kar paylaşımını artırmak ve üçüncü parti etkinliklerini genişletmek gibi belirlediği hedeflerine ulaşmak için canla başla çalışıyor.

PUBG Corporation senenin başlarında PGS Berlin'e hak kazanan 21 takımın her birine 20.000 Amerikan doları ödeyecek. Eleme yapılan veya ertelenen bölgelerdeki takımlar da ödeneklerini alacaklar.