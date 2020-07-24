2020 Overwatch Ligi Ödül Rehberi açıklandı
Normal sezonda sona yaklaşırken, 2020 Overwatch Ligi ödüllerinin tamamı ortaya çıktı. Bu yıl yeni bir ödül olan Yılın Koçu ile birlikte geçen yılın tüm ödülleri de geri geliyor. Kazananlar 3 Eylül tarihinde başlayacak sezon sonu döneminde açıklanacak.
2020 T-Mobile Overwatch Ligi MVP'si ödülü, ligin en iyi oyuncusuna verilecek. 7 Ağustos tarihinde 10 finalisti açıklayacağız ve taraftar oylaması Twitter ve overwatchleague.com üzerinden 28 Ağustos tarihine kadar sürecek. Kazanan, MVP kupasını, T-Mobile tarafından sunulan 100 bin dolar değerindeki para ödülünü ve 2021 sezonu boyunca MVP forma armasını taşıma hakkını elde edecek.
Önceki kazananlar:
- Seong-Hyun “Jjonak” Bang, NYXL (2018)
- Jay “Sinatraa” Won, San Francisco Shock (2019)
Oylama süreci: Taraftar oyları, toplam oyların %25'ini etkileyecek. Kalan %75'lik bölümse genel müdürlerin, baş antrenörlerin, sunucuların ve basının oylarıyla belirlenecek.
Büyük Final MVP'si
2020 T-Mobile Overwatch Ligi Büyük Final MVP'si ödülü, yılın en önemli maçında en çok öne çıkan oyuncuya verilecek. Kazanan, özel bir MVP kupasını ve T-Mobile tarafından sunulan 100.000 $ değerindeki para ödülünü elde edecek.
Önceki kazananlar:
- Jun-Young “Profit” Park, London Spitfire (2018)
- Hyo-Bin "Choihyobin" Choi, San Francisco Shock (2019)
Oylama süreci: Oylama Büyük Final sırasında canlı olarak gerçekleştirilecek. Taraftar oyları, toplam oyların %25'ini etkileyecek. Kalan %75'lik bölümse genel müdürlerin, baş antrenörlerin, sunucuların ve basının oylarıyla belirlenecek. Kazanan, Büyük Final maçının ardından açıklanacak.
Dennis Hawelka Ödülü
Bu ödül, Dennis “Internethulk” Hawelka'nın Overwatch topluluğuna yaptığı katkıları onurlandırmaya yönelik. Her yıl, takımına, organizasyonuna veya genel anlamda topluluğa olumlu örnek olduğu düşünülen oyunculara veriliyor. Kazanan, bir kupayı ve 2021 sezonu boyunca taşıyabileceği bir forma armasını elde edecek.
Önceki kazananlar:
- Pongphop “Mickie” Rattanasangchod, Dallas Fuel (2018)
- Scott “Custa” Kennedy, Los Angeles Valiant (2019)
Oylama süreci: Takımlar kendi oyuncularını aday gösterecek ve lig yönetimi kazananı belirleyecek.
Rol Yıldızları
2020 Overwatch Ligi Rol Yıldızları, hasar, tank ve destek rollerindeki en iyi dört oyuncudan oluşuyor. Bu oyuncular, ligin en iyileri olarak öne çıkıyor. Rol Yıldızlarının arasına katılım hakkı kazanmak için, sezon boyunca oynanan haritaların en az %50'sinde boy göstermek gerekiyor.
Önceki kazananlar (2019):
- Hasar
- Corey “Corey” Nigra, Washington Justice
- Jin-Hyeok “Dding” Yang, Shanghai Dragons
- Hyo-Jong “Haksal” Kim, Vancouver Titans
- Jay “Sinatraa” Won, San Francisco Shock
- Tank
- Hyo-Bin “Choihyobin” Choi, San Francisco Shock
- Qiulin “Guxue” Xu, Hangzhou Spark
- Dong-Gyu “Mano” Kim, New York Excelsior
- Matthew “Super” DeLisi, San Francisco Shock
- Destek
- Ho-Jin “IDK” Park, Hangzhou Spark
- Young-Seo “Kariv” Bak, Los Angeles Valiant
- Grant “Moth” Espe, San Francisco Shock
- Ju-Seok “Twilight” Lee, Vancouver Titans
Oylama süreci: Genel müdürler, baş antrenörler, sunucular ve basın, uygun oyunculara oy verecek.
Yılın Çaylağı
2020 Yılın Çaylağı Çaylağı ödülü, Overwatch Ligi'ndeki en iyi yeni oyuncuya verilecek. Önceki Overwatch Ligi sezonlarında kontratı bulunmayan ve bu sezon takımlarının oynadığı haritaların en az %50'sinde boy gösteren oyuncular bu ödülü alabilecek.Önceki kazanan:
- Hyo-Jong “Haksal” Kim, Vancouver Titans (2019)
Oylama süreci: Genel müdürler, baş antrenörler, sunucular ve basın, uygun oyuncular arasından seçim yapacak.
Yılın Antrenörü
Bu yıl ilk defa verilecek bu ödül, takımı üstünde en büyük etkiyi bırakan antrenöre verilecek.
Oylama süreci: Genel müdürler, baş antrenörler, sunucular ve basın oy verecek.
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