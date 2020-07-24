2020 Overwatch Ligi Ödül Rehberi açıklandı

2020 T-Mobile Overwatch Ligi MVP'si ödülü, ligin en iyi oyuncusuna verilecek. 7 Ağustos tarihinde 10 finalisti açıklayacağız ve taraftar oylaması Twitter ve overwatchleague.com üzerinden 28 Ağustos tarihine kadar sürecek. Kazanan, MVP kupasını, T-Mobile tarafından sunulan 100 bin dolar değerindeki para ödülünü ve 2021 sezonu boyunca MVP forma armasını taşıma hakkını elde edecek.

Önceki kazananlar:

Seong-Hyun “Jjonak” Bang, NYXL (2018)

Jay “Sinatraa” Won, San Francisco Shock (2019)

Oylama süreci: Taraftar oyları, toplam oyların %25'ini etkileyecek. Kalan %75'lik bölümse genel müdürlerin, baş antrenörlerin, sunucuların ve basının oylarıyla belirlenecek.

Büyük Final MVP'si

2020 T-Mobile Overwatch Ligi Büyük Final MVP'si ödülü, yılın en önemli maçında en çok öne çıkan oyuncuya verilecek. Kazanan, özel bir MVP kupasını ve T-Mobile tarafından sunulan 100.000 $ değerindeki para ödülünü elde edecek.

Önceki kazananlar:

Jun-Young “Profit” Park, London Spitfire (2018)

Hyo-Bin "Choihyobin" Choi, San Francisco Shock (2019)

Oylama süreci: Oylama Büyük Final sırasında canlı olarak gerçekleştirilecek. Taraftar oyları, toplam oyların %25'ini etkileyecek. Kalan %75'lik bölümse genel müdürlerin, baş antrenörlerin, sunucuların ve basının oylarıyla belirlenecek. Kazanan, Büyük Final maçının ardından açıklanacak.



Dennis Hawelka Ödülü

Bu ödül, Dennis “Internethulk” Hawelka'nın Overwatch topluluğuna yaptığı katkıları onurlandırmaya yönelik. Her yıl, takımına, organizasyonuna veya genel anlamda topluluğa olumlu örnek olduğu düşünülen oyunculara veriliyor. Kazanan, bir kupayı ve 2021 sezonu boyunca taşıyabileceği bir forma armasını elde edecek.

Önceki kazananlar:

Pongphop “Mickie” Rattanasangchod, Dallas Fuel (2018)

Scott “Custa” Kennedy, Los Angeles Valiant (2019)

Oylama süreci: Takımlar kendi oyuncularını aday gösterecek ve lig yönetimi kazananı belirleyecek.

Rol Yıldızları

2020 Overwatch Ligi Rol Yıldızları, hasar, tank ve destek rollerindeki en iyi dört oyuncudan oluşuyor. Bu oyuncular, ligin en iyileri olarak öne çıkıyor. Rol Yıldızlarının arasına katılım hakkı kazanmak için, sezon boyunca oynanan haritaların en az %50'sinde boy göstermek gerekiyor.

Önceki kazananlar (2019):

Hasar Corey “Corey” Nigra, Washington Justice Jin-Hyeok “Dding” Yang, Shanghai Dragons Hyo-Jong “Haksal” Kim, Vancouver Titans Jay “Sinatraa” Won, San Francisco Shock

Tank Hyo-Bin “Choihyobin” Choi, San Francisco Shock Qiulin “Guxue” Xu, Hangzhou Spark Dong-Gyu “Mano” Kim, New York Excelsior Matthew “Super” DeLisi, San Francisco Shock

Destek Ho-Jin “IDK” Park, Hangzhou Spark Young-Seo “Kariv” Bak, Los Angeles Valiant Grant “Moth” Espe, San Francisco Shock Ju-Seok “Twilight” Lee, Vancouver Titans



Oylama süreci: Genel müdürler, baş antrenörler, sunucular ve basın, uygun oyunculara oy verecek.

Yılın Çaylağı

2020 Yılın Çaylağı Çaylağı ödülü, Overwatch Ligi'ndeki en iyi yeni oyuncuya verilecek. Önceki Overwatch Ligi sezonlarında kontratı bulunmayan ve bu sezon takımlarının oynadığı haritaların en az %50'sinde boy gösteren oyuncular bu ödülü alabilecek.Önceki kazanan:

Hyo-Jong “Haksal” Kim, Vancouver Titans (2019)

Oylama süreci: Genel müdürler, baş antrenörler, sunucular ve basın, uygun oyuncular arasından seçim yapacak.

Yılın Antrenörü

Bu yıl ilk defa verilecek bu ödül, takımı üstünde en büyük etkiyi bırakan antrenöre verilecek.

Oylama süreci: Genel müdürler, baş antrenörler, sunucular ve basın oy verecek.



