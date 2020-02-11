2020 Overwatch League sezonu New York ve Dallas'ta başladı!

2018 yılındaki ilk Overwatch League sezonundan beri, ligimiz takımların kendi taraftarları önünde mücadele edeceği şehir tabanlı bir modele geçmeyi planlıyordu. Bu plan ilk haftayla beraber ve ev sahibi taraftarlarla birlikte gerçeğe dönüştü. New York'ta binlerce taraftar, maçlar başlamadan önce 114 yıllık salonu 2018 Overwatch League En Değerli Oyuncusu Sung-hyeon "JJoNak" Bang için için tezahürat yaptı.



New York veya Dallas'ta bulunamayan taraftarlarsa YouTube üzerinden maçları takip etti.



Geri kalan Kuzey Amerika takımları, önümüzdeki hafta sonu Fusion'ın ev sahipliği yaptığı Philadelphia şehrinde sezon startı verecek. Çin'in ev sahipliği yapacağı şubat ve mart maçlarıysa oyuncuların, taraftarların ve görevlilerin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla iptal edildi.