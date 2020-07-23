2020 iPhone Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları açıklandı

Bu yılın kazananları dünya çapında 20'den fazla ülkeden seçildi. Düzinelerce kazanan fotoğraf, geniş manzaralardan tek bir ağaca, şehir sokaklarından ıssızlığa pek çok açıdan çekildi.

Yılın Büyük Ödülü, “Uçan Çocuklar” isimli çalışmasıyla Birleşik Krallık’tan sokak fotoğrafçısı Dimpy Bhalotia’ya verildi. Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödüllerine layık görülen eserler ise sırasıyla Hindistan’dan Artyom Baryshau'nun görüntülediği mavi çizgilerin masmavi gökyüzünde kaybolduğu “Duvar Yok” isimli çalışması, Çin’den Geli Zhao'nun çektiği bulutlu bir günde rüzgarı yakalayan çarşafların görüntülendiği isimsiz çalışması ve Irak’tan Saif Hussain’in çektiği yaşlı bir adamın kendi farklı bakış açıları arasında görüntülendiği “Gençlik Şeyhi” isimli portre çalışmaları oldu.

18 kategoride birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri tüm dünyadan Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Bahreyn, Birleşik Krallık, Çin, Fransa, Filipinler, Hollanda, Hong Kong, Irak, İspanya, İsrail, İtalya, Japonya, Kanada, Kolombiya, Peru, Portekiz, Rusya, Singapur ve Tayvan gibi birçok ülkeyi temsil eden fotoğrafçılara verildi.

Dimpy Bhalotia, Birleşik Krallık, Yılın fotoğrafçısı büyük ödülü

Uçan Çocuklar, Banaras, Hindistan

iPhone X ile çekildi

Artyom Baryshau, Rusya, Yılın fotoğrafçısı birincilik ödülü

Duvar Yok, Hindistan

iPhone 6 ile çekildi Geli Zhao, Çin, Yılın fotoğrafçısı ikincilik ödülü

iPhone XS Max ile çekildi

Saif Hussain, Irak, Yılın fotoğrafçısı üçüncülük ödülü

Gençlik Şeyhi, Bağdat, Irak

iPhone X ile çekildi Kristian Cruz, United States, Birincilik ödülü - Seyahat kategorisi

Geçmişten Bağımsız, Varanasi, Hindistan

iPhone X ile çekildi Ji Li, Çin, İkincilik ödülü - Hayvanlar kategorisi

Flamingolar

iPhone 6s ile çekildi

Mary Joy Gaitano, Filipinler, Üçünülük ödülü - Çocuklar kategorisi

Çocukların gözünden, Filipinler

iPhone 6 Plus ile çekildi



Nico Brons, Hollanda, İkincilik ödülü - Manzara kategorisi

Kumullar

iPhone 11 Pro Max ile çekildi

Dan Liu, Çin, Birincilik ödülü - Seriler kategorisi

İsimsiz, Mindat, Myanmar

iPhone 11 Pro Max ile çekildi





Joseph Cyr, Amerika Birleşik Devletleri, İkincilik ödülü - Gün batımı kategorisi

Alacakaranlık Yansıması, Santa Catalina Mountains, Arizona

iPhone 6s ile çekildi











