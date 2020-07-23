2020 iPhone Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları açıklandı
Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin (IPPAWARDS) kazananları açıklandı.
Bu yılın kazananları dünya çapında 20'den fazla ülkeden seçildi. Düzinelerce kazanan fotoğraf, geniş manzaralardan tek bir ağaca, şehir sokaklarından ıssızlığa pek çok açıdan çekildi.
Yılın Büyük Ödülü, “Uçan Çocuklar” isimli çalışmasıyla Birleşik Krallık’tan sokak fotoğrafçısı Dimpy Bhalotia’ya verildi. Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödüllerine layık görülen eserler ise sırasıyla Hindistan’dan Artyom Baryshau'nun görüntülediği mavi çizgilerin masmavi gökyüzünde kaybolduğu “Duvar Yok” isimli çalışması, Çin’den Geli Zhao'nun çektiği bulutlu bir günde rüzgarı yakalayan çarşafların görüntülendiği isimsiz çalışması ve Irak’tan Saif Hussain’in çektiği yaşlı bir adamın kendi farklı bakış açıları arasında görüntülendiği “Gençlik Şeyhi” isimli portre çalışmaları oldu.
18 kategoride birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri tüm dünyadan Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Bahreyn, Birleşik Krallık, Çin, Fransa, Filipinler, Hollanda, Hong Kong, Irak, İspanya, İsrail, İtalya, Japonya, Kanada, Kolombiya, Peru, Portekiz, Rusya, Singapur ve Tayvan gibi birçok ülkeyi temsil eden fotoğrafçılara verildi.
Dimpy Bhalotia, Birleşik Krallık, Yılın fotoğrafçısı büyük ödülü
Uçan Çocuklar, Banaras, Hindistan
iPhone X ile çekildi
Artyom Baryshau, Rusya, Yılın fotoğrafçısı birincilik ödülü
Duvar Yok, Hindistan
iPhone 6 ile çekildiGeli Zhao, Çin, Yılın fotoğrafçısı ikincilik ödülü
iPhone XS Max ile çekildi
Saif Hussain, Irak, Yılın fotoğrafçısı üçüncülük ödülü
Gençlik Şeyhi, Bağdat, Irak
iPhone X ile çekildiKristian Cruz, United States, Birincilik ödülü - Seyahat kategorisi
Geçmişten Bağımsız, Varanasi, Hindistan
iPhone X ile çekildiJi Li, Çin, İkincilik ödülü - Hayvanlar kategorisi
Flamingolar
iPhone 6s ile çekildi
Mary Joy Gaitano, Filipinler, Üçünülük ödülü - Çocuklar kategorisi
Çocukların gözünden, Filipinler
iPhone 6 Plus ile çekildi
Nico Brons, Hollanda, İkincilik ödülü - Manzara kategorisi
Kumullar
iPhone 11 Pro Max ile çekildi
Dan Liu, Çin, Birincilik ödülü - Seriler kategorisi
İsimsiz, Mindat, Myanmar
iPhone 11 Pro Max ile çekildi
Joseph Cyr, Amerika Birleşik Devletleri, İkincilik ödülü - Gün batımı kategorisi
Alacakaranlık Yansıması, Santa Catalina Mountains, Arizona
iPhone 6s ile çekildi
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