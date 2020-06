2020 Apple Design Award kazananları açıklandı

Apple Design Award; tasarım, inovasyon ve teknolojiyi Apple platformlarında en iyi yansıtan geliştiricilerin yaratıcı sanatsallığını ve teknik başarılarını ödüllendiriyor. Bu yılın kazananları ise Almanya, İsveç, Macaristan ve İsrail gibi dünyanın çeşitli ülkelerinden geliştiriciler oldu.



Darkroom (Bergen Co.)



Bu kapsamlı ve güçlü fotoğraf editörü; ayrıntılı denetim özellikleri, farklı ruh hallerine hitap eden filtreleri ve zarif arayüzüyle kendisinden bekleneni sunuyor. Uygulamanın kolayca kullanılabilen Curves yani Eğriler editörü sayesinde her seviyedeki fotoğrafçı sezgisel ve sanatsal ince şık ve renk ayarı yapabilir. Profesyoneller ise Darkroom'un görselleri toplu olarak düzenleyebilme, RAW dosyalarını açabilme ve özel filtreler yaratabilme özelliklerini beğenecek gibi görünüyor.





Looom (Iorama Studio)



Looom, el çizimi animasyonları daha hızlı ve erişilebilir hale getirerek iPad çağına taşıyor. Tecrübeli olmak şart değil. Elinizle ya da Apple Pencil ile çizebilir, ardından yeni bir asetat eklemek için ekranı yukarı kaydırabilirsiniz. Daha önce çizdiklerinizi soluk bir halde görmeye devam edeceksiniz. Hobi olarak çizim yapanlar için yeterince kolay ama profesyoneller için de yeterince güçlü. Kare hızını hassas bir biçimde ayarlayabilen eğlenceli araçlar ve fazlası sayesinde Looom’da animasyon yapmak göz korkutmuyor. Çizim tahtasına geri dönmek keyifli.



Sayonara Wild Hearts (Simogo/Annapurna)

Biraz 80’ler müzik videosu biraz klasik arcade oyunu Sayonara Wild Hearts, adrenalinini yükseltip ruhunu coşturan interaktif bir şiir gibi. Amacınız kırık kalbinizi iyileştirmek. Bunu başarmak için kimi zaman şehirlerin kimi zaman da uzayın gerçeküstü manzaralarında motosikletinizle yarışacak ve bazen de savaş alanlarında bale yapıyormuş gibi hissedeceksiniz. Tüm bunlara, synth müzikler eşlik edecek. Queen Latifah’nın sesi de cabası...



Shapr3D (Shapr 3D Zrt.)

CAD yazılımı, genellikle işleme gücü yüksek bir masaüstü bilgisayar gerektirir ama Shapr3D bunu değiştiriyor. Profesyonel seviyedeki bu iPad uygulaması yüksek bir performans, tüm belli başlı CAD dosya formatları ile uyumluluk ve 3D baskı için anında dışa aktarma imkanı sunarken, tasarım deneyimini de özellikle Apple Pencil kullanırken dokunsal hale getiriyor. İster yüz maskesi, ister yarış arabası, istersen mimari bir proje yaratıyor ol, kendini gerçek dünyada sanal objelerle oynuyor gibi hissedeceksiniz.



Sky: Children of the Light (Thatgamecompany)

Kimi oyunlar hızlı refleksleri kimileri kurnazca hırsları ödüllendirir. Sky: Children of the Light ise tamamen başka bir şey üzerine kurulu: cömertlik. Başkalarına yardım etme isteği oyunun doğasına işlemiş. Oyuncular zengin, açık bir dünyayı aydınlatmak için beraberce çalışıyor; eşleşerek bulmacalar çözüyor, sırları açığa çıkarıyor ya da ateşin başında el ele tutuşarak öylece sohbet ediyorlar.



Song of Bloom (Philipp Stollenmayer)

Aralarında ilginç yemek fırlatma üçlemesi Bacon, Pancake ve Burger’ın da bulunduğu fizik temalı oyunlarıyla tanınan Stollenmayer, Song of Bloom ile eksantrikliğini bambaşka bir noktaya taşıyor. Dallanıp budaklanan, şarj kablosunu fişe takmak gibi sıra dışı çözümler gerektiren sanatsal bir bulmaca.



StaffPad (StaffPad Ltd)

StaffPad sihirli bir şekilde elle çizilmiş müzik notalarını profesyonelce biçimlendirilmiş notalara dönüştürüyor. Apple Pencil’ını veya parmağını kullanarak boş bir porteye notalar çizin, birkaç artikülasyon yani bir staccato oraya bir tenuto buraya, belki de ek olarak bir crescendo ve bir de diminuendo ekleyin. Artık pırıl pırıl bir bestenin ortaya çıkışını izleyebilirsiniz. Öne çıkan bir StaffPad özelliği daha: Oynat tuşuna basarak, üzerinde çalıştığınız bestenin, uygulamadaki sanal orkestra tarafından çalınışını dinleyebilirsiniz.



Where Cards Fall (Snowman)

Where Cards Fall yaratıcı olduğu kadar dokunaklı da. Bu bulmaca oyununun oynanışı basit: Stratejik bir şekilde kartlardan evler inşa edin ve atlayıp zıplayarak seviyelerden geçin. Peki oyundaki sürpriz ne? Her seviye, kahramanımızın bir hatırasını temsil ediyor ve giderek zorlaşan incelikli bulmacaları çözdükçe, beklenmedik ve son derece acıklı bir hikayenin bölümlerini bir araya getiriyorsun.uz Oyunun adı Where Cards Fall yani Kartların Düştüğü Yer olabilir ama burada hiçbir şey kazara olmuyor.