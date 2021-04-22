2017’den bu yana 1650 ton elektronik atık geri dönüştürüldü

Hobor, ürün paketleri ve kullanıcı rehberlerinde, geleneksel petrol bazlı ve geri dönüştürülemeyen mürekkep yerine doğa dostu soya bazlı mürekkep kullanıyor. Bugüne kadar soya mürekkebi ile üretilen HONOR ürün paketleri, karbondioksit salınımını 68 ton azalttı. Bu da bir yılda 3 bin 778 ağaç tarafından emilebilecek karbondioksit seviyesine eşdeğer.

Cihazlarda zararlı maddeler yok

Şirket, son teknolojileri geliştirme amacında çevreye verdiği zararı da en aza indirmeyi hedefliyor. Bu hedef ışığında şirket, henüz kanunlarca engellenmemiş 6 adet çevreye potansiyel zararı bulunan maddenin cihaz üretiminde kullanımını yasakladı. Bu maddeler artık şirketin akıllı telefon, tablet ve giyilebilir ürünlerinin üretiminde kullanılmıyor. Böylece 2 bin 896 ton zararlı maddenin yayılması da engellenmiş oluyor.

En yüksek seviyede çevresel standartlar

Şirket, üretim aşamalarının ve işletme operasyonlarının çevreye olan etkisini azaltmaya yönelik çalışmaları, hammadde seçiminden atık yönetimine kadar uyguluyor. Bu nedenle tüm şirketin akıllı telefon ve tablet ürünleri, Çin Kalite Sertifikasyonu (CQC) Merkezi tarafından A sınıfı olarak sertifikalandırıldı. Toplam 54 adet Honor ürünü bu akreditasyona sahip.

Elektronik ürünlerin geri dönüşümü ve tekrar kullanımı

Geri dönüşüm ve tekrar kullanım sistemi, üretim maliyetlerini azaltırken doğal kaynakların da gereksiz şekilde tüketilmesinin önüne geçiyor. 2017 yılından bu yana şirket, gelişmiş geri dönüşüm ve tekrar kullanım programı dahilinde, dağıtım kanallarından 1650 ton elektronik atığı geri dönüştürmüş durumda.



Konuyla ilgili açıklama yapan şirketin CEO’su George Zhao: “Honor'da teknoloji geliştirme ve çevreyi koruma arasındaki uyumlu dengeyi yakalamaya çalışırken, kendimizi kurumsal operasyonlarda da sürdürülebilir bir yaklaşıma adamış durumdayız. Kullanıcılarımız için güvenilir ve yenilikçi ürünleri, bu yeşil yatırımlarla birlikte sunarak gezegenimiz için sürdürülebilir bir yaşam için çabalıyoruz” dedi.