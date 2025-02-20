20 yıl araştırdılar... Microsoft'tan devrim gibi teknoloji! Tek çipte 8 kuantum biti

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Microsoft Çarşamba günü ilk kuantum bilişim çipi Majorana 1'i duyurdu. Bu başarı, şirketin bu alanda yaklaşık yirmi yıl süren araştırmalarının ardından geldi, ancak Microsoft Majorana 1'i inşa etmenin, topolojik bir durum olarak adlandırdığı tamamen yeni bir madde durumu yaratmasını gerektirdiğini iddia ediyor.

Microsoft'un kuantum çipi, yarı iletken olan indiyum arsenit ve süper iletken olan alüminyum kullanarak sekiz topolojik kübit kullanıyor.

Şirket Çarşamba günü bir blogda yaptığı açıklamada "Egzotik parçacıkları ve bunlarla ilişkili topolojik madde durumlarını yaratmak için doğru malzemeleri geliştirmenin zorluğu, kuantum çabalarının çoğunun diğer kübit türlerine odaklanmasının nedenidir" dedi.

Şirket blogunda, topolojik maddeyi anlamak ve kuantum bilgisayar çipi oluşturmada işe yaramasını sağlamak için Microsoft'un malzemeleri mükemmel bir şekilde sıraya dizmek için atom atom püskürtmesi gerektiğini yazdı.

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Microsoft teknik araştırmacısı Krysta Svore blogunda "İronik bir şekilde, kuantum bilgisayara ihtiyaç duymamızın nedeni de bu, çünkü bu malzemeleri anlamak inanılmaz derecede zor. Ölçeklendirilmiş bir kuantum bilgisayarla, ölçeğin ötesinde yeni nesil kuantum bilgisayarlar inşa etmek için daha da iyi özelliklere sahip malzemeleri tahmin edebileceğiz" dedi.

ZORLAYICI SORUNLARI ÇÖZEBİLECEK

Teknoloji uzmanları kuantum bilgisayarların bir gün klasik bilgisayarlar için imkânsız olmasa da zorlayıcı olabilecek sorunları verimli bir şekilde çözebileceğine inanıyor. Günümüz bilgisayarlarında açık ya da kapalı olabilen bitler kullanılırken, kuantum bilgisayarlarda aynı anda her iki durumda da çalışabilen kuantum bitleri ya da kübitler kullanılıyor.

Google ve IBM'in yanı sıra daha küçük şirketler olan IonQ ve Rigetti Computing de kuantum işlemciler geliştirdi.

Microsoft, özel yapay zeka çipi Maia 100 ile yapmayı planladığı gibi, müşterilerin Majorana 1 çipini şirketin Azure genel bulutu aracılığıyla kullanmasına izin vermeyecek. Bunun yerine Majorana 1, kapsamlı fizik araştırmalarının ardından bir çip üzerinde bir milyon kübit hedefine doğru atılmış bir adım oldu.

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ÜRETİMİ ABD'DE YAPILIYOR

Microsoft, üretim için Taiwan Semiconductor ya da başka bir şirkete güvenmek yerine Majorana 1'in bileşenlerini ABD'de kendisi üretiyor.

Microsoft'un başkan yardımcılarından Jason Zander CNBC'ye yaptığı açıklamada “Ticari güvenilirlik hakkında konuşmaya başlamadan önce birkaç yüz kübite ulaşmak istiyoruz” dedi.

Bu arada şirket, Majorana 1'i kullanan araştırmalar için ulusal laboratuarlar ve üniversitelerle işbirliği yapacak.

ŞİRKET HİSSELERİ GÜÇLÜ YÜKSELDİ

Araştırmaya odaklanılmasına rağmen, yatırımcılar kuantumdan büyülenmiş durumda. IonQ hisseleri 2024 yılında yüzde 237, Rigetti ise yaklaşık yüzde 1.500 değer kazandı. Bu iki şirket üçüncü çeyrekte toplam 14,8 milyon dolar gelir elde etti. Ocak ayında, Microsoft'un 2025'in “kuantuma hazır olma yılı” olduğunu ilan eden bir blog yazısı yayınlamasının ardından daha fazla kazanç geldi.



Microsoft'un geliştiricilerin programlar ve algoritmalarla deneyler yapmasına olanak tanıyan Azure Quantum bulut hizmeti, IonQ ve Rigetti'nin çiplerine erişim sunuyor. Zander, bir Microsoft kuantum çipinin 2030'dan önce Azure aracılığıyla kullanılabilir hale gelmesinin mümkün olduğunu söyledi. Zander "Bundan onlarca yıl uzakta olduğumuza dair pek çok spekülasyon var. Biz daha çok yıllar olduğuna inanıyoruz" dedi.



Kuantum bilişim, tek başına bir kategori olarak var olmak yerine Microsoft'un diğer bölümlerini de güçlendirebilir. Örneğin, Microsoft'un 13 milyar doları aşan yıllık gelir oranına sahip yapay zeka işi var. Zander, kuantum bilgisayarların yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılan verileri oluşturmak için kullanılabileceğini söyledi.

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Zander "Artık ondan yeni bir molekül icat etmesini, yeni bir ilaç icat etmesini isteyebilirsiniz, daha önce yapılması gerçekten imkansız olan bir şey" ifadesini kullandı.