18. TESİD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Ödülleri sahiplerini buldu

Ödül töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren TESİD Başkanı C. Müjdat Altay, Milli Teknoloji Hamlesi ile iyi bir noktaya gelindiğine dikkat çekerek, “Pandemi ile ciddi bir kırılma dönemine girdik. Yeni uygulamaların büyük çoğunluğu elektronik donanım ve yazılım temelli olacak. Elektronik sektöründe donanım ve yazılım ikiz kardeş. Bunları belli bir denge içinde doğru bir ArGe teşviki ile desteklememiz lazım. Bu nedenle elektronik sektörüne dünden daha fazla önem vermek zorundayız. Bunun yanı sıra, sektörde faaliyet gösteren KOBİ’lerin, startupların desteklenmesi çok kritik. Su yolunu bulur, bizim çok yetenekli ve tutkulu gençlerimiz var, yeter ki onlara gerekli desteği verelim. Unutmayalım Türkiye’nin geleceği teknoloji geliştirmekten geçiyor” dedi.

Tören öncesinde, Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ moderatörlüğünde “Akıllı Yaşama Doğru Yerli Elektronik Sanayi” paneli düzenlendi. Panele; TESİD Başkanı ve Netaş CEO’su C. Müjdat Altay, TESİD Yönetim Kurulu Üyesi ve Entes Yönetim Kurulu Başkanı Faik Erem, TESİD Yönetim Kurulu Üyesi ve Havelsan Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, TESİD Yönetim Kurulu Üyesi ve Karel CTO’su Yaman Tunaoğlu katıldı.

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8 firma ödül aldı

Büyük firma, KOBİ dalının yanı sıra TESİD 30. Yıl Özel Ödülü ve Jüri Özel Ödülü olmak üzere toplam sekiz teknoloji firması yaratıcı fikirleriyle ödül aldı. Büyük firma dalında ise Yenilikçi Ürün kategorisinde MS ve parkinson hastalarının kullandıkları ilaçların etkilerinin sürekli takibi ve analiz sistemi ile KAREL ödül alırken, Yenilikçiliğin Ticarileştirilmesi kategorisinde dijital vanalı su sayacı ile LUNA, Ürün Geliştirme Sürecinde Mars ile HAVELSAN ödül kazandı.

KOBİ dalında Yenilikçi Ürün kategorisinde Single Monitör ile KRON, Yaratıcı Fikir kategorisinde LETTA SERCİAR, Ürün Geliştirme Süreci kategorisinde Self-Servis Kiosk ile ASİS ödüllerin sahibi oldu.

TESİD 30. Yıl Ödülü’nü ağır ticari araçlar için yenilikçi gösterge panel tasarımı ile TAKOSAN, Jüri Özel Ödülü’nü ise ezAFM+ kompakt atomik kuvvet mikroskobu ile NANOMANYETİK Bilimsel Cihazlar aldı.



