165000 TL'ye iPhone 12 Pro isteyen?

iPhone ve bazı telefon modellerini değerli taşlarla süsleyerek yüksek fiyatlardan satan Caviar isimli şirket, bu kez gözünü iPhone 12 Pro'ya dikti. Caviar iPhone 12 Pro Victory Pure Gold ismini taşıyan bu özel iPhone 12 Pro modelinin kasası tamamen tek parça altından üretilmiş. Bunun yanı sıra üzerinde 8 tane de elmas yerleştirilmiş.

Tüm bu taşların bir araya gelmesiyle birlikte ise ürünün fiyatı 23380 dolara kadar fırlamış. Ürünü ön sipariş yoluyla satışa sunan şirket, ilginç bir şekilde telefonun diğer donanım özelliklerini paylaşmaktan kaçınıyor. Paylaşılan tek bilgi ise cihazın dahili hafıza seçenekleri oluyor: 128 GB/256 GB/ 512 GB...



Koronavirüs salgını nedeniyle piyasaya daha geç çıkması beklenen iPhone 12 serisi telefonların üretiminde sıkıntı olduğu için Ekim ayında duyurusunun yapılması planlanırken, bu özel taşlarla süslenmiş modlein ne zaman satışa çıkacağı da belirsiz.