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Teknoloji
Haber Giriş: 02.08.2020 - 08:58,Son Güncelleme:

165000 TL'ye iPhone 12 Pro isteyen?

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
165000 TL'ye iPhone 12 Pro isteyen?
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Apple, planlanlanan takviminde bir değişilik olmazsa Ekim ayında yeni iPhone modellerini görücüye çıkaracak. Ancak henüz Apple bu konuda sessizliğini korurken, fiyatı 165 bin TL'yi bulan iPhone 12 Pro'nun görüntüsü şaşkınlık yarattı.

iPhone ve bazı telefon modellerini değerli taşlarla süsleyerek yüksek fiyatlardan satan Caviar isimli şirket, bu kez gözünü iPhone 12 Pro'ya dikti. Caviar iPhone 12 Pro Victory Pure Gold ismini taşıyan bu özel iPhone 12 Pro modelinin kasası tamamen tek parça altından üretilmiş. Bunun yanı sıra üzerinde 8 tane de elmas yerleştirilmiş.

Tüm bu taşların bir araya gelmesiyle birlikte ise ürünün fiyatı 23380 dolara kadar fırlamış. Ürünü ön sipariş yoluyla satışa sunan şirket, ilginç bir şekilde telefonun diğer donanım özelliklerini paylaşmaktan kaçınıyor. Paylaşılan tek bilgi ise cihazın dahili hafıza seçenekleri oluyor: 128 GB/256 GB/ 512 GB...

165000 TLye iPhone 12 Pro isteyen

Koronavirüs salgını nedeniyle piyasaya daha geç çıkması beklenen iPhone 12 serisi telefonların üretiminde sıkıntı olduğu için Ekim ayında duyurusunun yapılması planlanırken, bu özel taşlarla süslenmiş modlein ne zaman satışa çıkacağı da belirsiz.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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