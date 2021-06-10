16 yaşındaki Türk lise öğrencisi Apple'ın yarışmasını kazandı

Apple, pazartesi günü start verdiği WWDC 2021 (Dünya Geliştiriciler Konferansı) pek çok yeniliğe ev sahipliği yaptı.

ABD merkezli şirket WWDC 2021 kapsamında merakla beklenen iOS 15, iPadOS 15, macOS 12 ve watchOS 8 işletim sistemlerini görücüye çıkardı.

Apple’ın WWDC kapsamında düzenlediği ‘Swift Student Challenge’ yarışmasının kazananları da belli oldu.

16 yaşındaki lise öğrencisi Mehmet Bertan Tarakçıoğlu, Swift Student Challenge’ yarışmasının kazananlarından biri oldu.

Apple’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Tarakçıoğlu, uygulamasıyla DEHB (dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu) semptomlarını yönetme konusunda kullanıcılara özel tavsiyeler vermeyi amaçlıyor.

Her kullanıcıya 15 soruluk bir kişilik testi yapan söz konusu uygulamanın geliştiricisi Tarakçıoğlu şu ifadeleri kullandı;

'DEHB’li bir arkadaşım pandemi sırasında odaklanmanın ne kadar zor olduğunu paylaştıktan sonra, DEHB belirtileri ile kişilik arasındaki ilişkiyi araştırmak istedim. DEHB ile olan deneyimimizin aynı olmasını bekleyemeyiz.'

App Store global ekiplerinin de dikkatini çekti ve dünyanın farklı ülkelerinden Swift Student Challenge kazananlarını paylaştıkları App Store hikayesinde Mehmet ön plana çıkarıldı.

Geçen senenin en genç kazananı olan Tarakçıoğlu ilkokul yıllarından beri kodlama yapıyor.