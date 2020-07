140’tan fazla fidye yazılımı ailesi yolun sonuna geldi

No More Ransom girişimi Hollanda Ulusal Polisi, Europol, McAfee ve Kaspersky tarafından Temmuz 2016’da kuruldu. Girişimin bugün tüm dünyada 163 iş ortağı bulunuyor. Geçtiğimiz yıl 28 araç eklenen portalda 140 farklı fidye yazılımının şifresi çözülebiliyor. Portal 36 dilde hizmet veriyor.

Bu yıl dördüncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan No More Ransom şifre çözücü arşivi, kurulduğundan bu güne 188 ülkeden 4 milyondan fazla ziyaretçi aldı. Toplamda yaklaşık 600 milyon dolar değerinde fidyenin suçlulara ödenmesi engellendi.

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Fedor Sinitsyn, “No More Ransom ile ortak bir başarı elde edildi. Emniyet güçlerinin veya özel sektörün tek başına bu başarıyı elde etmesi mümkün değildi. Oluşturulan bu güç birliğiyle suçlularla mücadele becerimiz arttı ve insanlara, şirketlere ve kritik altyapılara zarar vermek zorlaştı. Fidye yazılımlar bize korunmanın çözüm bulmaktan daha iyi olduğunu gösterdi. İnternet kullanıcılarının öncelikle saldırıların kurbanı olmaktan kaçınması gerekiyor. No More Ransom web sitesinde korunma yöntemleri hakkında ipuçları bulunuyor. Bir saldırının hedefi olduğunuzda fidyeyi ödememeniz çok önemli. Bunun yerine durumu hemen polise bildirmelisiniz.” dedi.

Uzaktan Masaüstü Protokolleri (RDP) için kullanılan zayıf parolalardan yararlanıp ardından şifre çözücüyü çalıştırmak da zararlı yazılımlarla gerçekleştirilen diğer şantaj yöntemleri arasında yer alıyor.

Bu nedenle, hesaplarınız için güçlü parolalar tercih etmeniz son derece önemli. Ayrıca çevrim içi bağlantılar için RDP ile açık bağlantıya izin verilmemesi gerekiyor. Bunun yerine kurumsal ağa VPN üzerinden bağlanılması gerekli.