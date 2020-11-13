14 Kasım Dünya Diyabet Günü: Apple'dan sağlıklı yaşam için ipuçları

En önemli organlarımızdan pankreasın yeteri kadar insülin üretememesi ya da ürettiği insülini etkili bir şekilde kullanamaması sonucu oluşan ‘Diyabet’ halk arasında bilinen adıyla ‘Şeker Hastalığı’ çağımızın en büyük sorunları arasında yer alıyor. Kronik bir hastalık olan ve her yaş grubu için tehdit oluşturan diyabet riskini en aza indirmek için sağlıklı bir yaşam tarzı ve davranış biçimlerinin yanı sıra, uyku ve sağlıklı beslenmenin de önemini tartışılmaz.

Apple'ın önerileri ise şöyle:



Günde 30 dakika tempolu aktivite yapmak kardiyovasküler hastalıklar, inme, diyabet ve istenmeyen kilo riskini en aza indiriyor. Aynı zamanda uykuyu ve ruh halini iyileştiriyor, stresi azaltıyor. Uzun süre oturmak ise 2. tip diyabet riskini artırabiliyor. Daha aktif olmak, glikoz seviyelerinin ve diğer risk faktörlerinin kontrol edilmesine yardımcı olabiliyor.



Apple Watch’un hareket halkaları hem farkındalığınızı artırıp hem de daha sağlıklı bir gün geçirmeniz konusunda takipçiniz oluyor. Aktivite halkalarını tamamlayarak daha sağlıklı bir gün geçirmek o kadar basit ve eğlenceli bir hale geliyor ki, bunu en sevdiğiniz alışkanlıklarınız içine kolaylıkla alıyorsunuz. İşte Apple Watch’taki Fitness uygulamalasının ardında bu fikir yatıyor.

Yakmak istediğiniz aktif kalori hedefine ulaşın, Hareket halkanız tamamlansın.



Apple Watch, merdiven çıkmaktan çocuklarla oynamaya ve evi temizlemeye kadar her türlü hareket sırasında yaktığınız aktif kalori miktarını takip ediyor. Gün boyu aktif olmak, sağlıklı yaşamanın vazgeçilmez bir parçası.



En az 30 dakikalık tempolu yürüyüşe eşdeğer aktivite yapın, Egzersiz halkanız tamamlansın.



İster sadece tempolu bir şekilde hareket edin ister Antrenman uygulamasında belirli bir antrenman yapın, Egzersiz halkası kaç dakikalık hareketli aktivite tamamladığınızı gösteriyor. Tek veya birkaç seferde yapacağınız antrenmanlarla Egzersiz dakikaları kazanabilirsiniz.



Gün içinde 12 farklı saatte en az 1 dakika ayağa kalkıp hareket edin, Duruş halkanız tamamlansın.



Uzun süre oturmak sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bu nedenle Apple Watch, Duruş hedefinize ulaşmak için kaydettiğiniz ilerlemeyi takip ediyor ve gün boyunca sizi ayağa kalkmaya teşvik ediyor. Daha az oturmak kan basıncının düşmesine, enerjinin yükselmesine ve kardiyovasküler hastalık riskinin azalmasına yardımcı olabiliyor.

Uyku. Sağlıklı yaşam için kritik bir konu.

Uyku, sağlıklı bir yaşam için çok kritik bir konu. iOS 14 ile daha da gelişen Sağlık uygulaması, uykunuzu düzene sokmanız için gerekli olan tüm araçları sunuyor. Siz de böylelikle iPhone’unuzda uyku programınızı yönetebiliyor, yatmadan önce yapacaklarınıza ilişkin alışkanlıklar belirleyebiliyor ve uyku hedeflerinize ulaşma konusunda ne kadar istikrarlı olduğunuzu izleyebiliyorsunuz.



Yeni Uyku uygulaması sadece uykunuzu takip etmekle kalmıyor, uyku hedeflerinize ulaşabilmeniz için iPhone’unuzla birlikte çalışarak bir program ve yatma zamanı rutini oluşturmanıza da yardımcı oluyor.

Apple Watch’taki Uyku uygulaması ile uyku hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olan yatma zamanı planları yaratabilirsiniz. Saatinizi uyurken takarsanız Apple Watch uykunuzu takip edebilir. Uyandığınızda, ne kadar uyuduğunuzu öğrenmek ve son 14 güne ait uyku eğiliminizi görmek için Uyku uygulamasını açın.

Yatmadan önce Apple Watch’unuzun şarjı yüzde 30’un altındaysa şarj etmeniz istenir. Sabah ne kadar şarj kaldığını görmek için karşılama mesajına bakmanız yeterli.

Birden fazla plan yaratabilirsiniz, örneğin bir tane hafta içi bir tane de hafta sonu için. Her plan için aşağıdakileri ayarlayabilirsiniz:



Bir uyku hedefi (kaç saat uyumak istediğiniz)

Yatmaya gitmek ve uyanmak istediğiniz saat

Sizi uyandıracak bir alarm sesi

Yatmaya gitmeden önce dikkatinizin dağılmasını azaltan ve yataktayken de uykunuzu koruyan uyku modunun açılacağı zaman

Apple Watch uyku modundayken ve yatakta takılırken uykuyu algılamak için hareketlerinizi kullanan uyku takibi

Sağlık uygulaması ile tüm verilerinizi kontrolünüzde olsun.

Sağlığınızla ilgili ne kadar çok bilirseniz o kadar iyi hissedersiniz. Sağlık uygulaması iPhone’unuzdan, Apple Watch’unuzdan ve kullandığınız diğer üçüncü taraf uygulamalarından gelen sağlık verilerini toplayarak ilerleme durumunuzu tek bir yerde kolayca görebilmenizi sağlıyor. Siz de bu sayede sağlığınızdaki uzun dönemli değişiklikleri izleyebiliyor veya geniş bir yelpazede sunulan birçok sağlık ölçümü için günlük ayrıntıları inceleyebiliyorsunuz.

Sağlık uygulaması iPhone’unuzdan, Apple Watch’unuzdan ve kullandığınız diğer üçüncü taraf uygulamalarından gelen sağlık verilerini toplayarak ilerleme durumunuzu tek bir yerde kolayca görebilmenizi sağlıyor. Siz de bu sayede sağlığınızdaki uzun dönemli değişiklikleri izleyebiliyor veya geniş bir yelpazede sunulan birçok sağlık ölçümü için günlük ayrıntıları inceleyebiliyorsunuz.

İnsan vücudu oldukça karmaşık bir sistem. Sağlık uygulaması bu sistemi rahatça takip etmeniz için tasarlandı. Böylece birçok farklı türde sağlık verisini saklayabiliyor ve kolayca düzenleyebiliyorsunuz. Yeni güncellenen Ara ve Göz At sekmelerini kullanarak kan şekeriniz, kilonuz, kalp atış hızınız, işitme sağlığınız ve menstrüel döngünüz gibi bilgilere de anında ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca şimdi birçok farklı semptomu kaydedip takip ederek onlarla ilgili daha fazla bilgi sahibi olabiliyorsunuz.



App Store’da da Diyabetle ile ilgili bir çok özel uygulama bulunuyor.

Ayrıca iPhone, iPad veya Apple Wacth’unuzdan takip edebileceğiniz uygulamaları da App Store’dan indirebilirsiniz.

Bu uygulamalardan Türkçe desteği de bulunan mySugr, iPhone için ücretsiz bir diyabet takipçisi. Uygulamanın açıklaması şöyle:



"Veriler diyabet kontrolünde anahtar rol oynar ve mySugr verilerinin yorumlanmasını kolaylaştırır. Gıda, ilaçlar, kan şekeri, insülin, karbonhidratlar gibi günlük verilerini bir arada tutar. mySugr’ı tüm verilerini tek seferde görebileceğin 24 saatlik bir takipçi olarak kullanabilirsin. Ortalama kan şekeri değeri, standart sapma, insülin miktarı, aktivite düzeyi vb. içeren grafiklerle tıbbi durumunu gözlemleyebilirsin.”