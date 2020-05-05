13 inçlik yeni MacBook Pro tanıtıldı

“İster üniversite öğrencisi, ister geliştirici, ister profesyonel bir yaratıcı olun, 13 inç MacBook Pro en taşınabilir profesyonel dizüstü bilgisayarımızda güçlü bir performansın yanı sıra Retina ekran ve tüm gün süren pil ömrü sunuyor. Bugün yeni Magic Keyboard’u ekleyerek, standart depolama kapasitesini iki katına çıkararak ve performansı artırarak yeni 13 inç MacBook Pro’yu müşterilerimiz için daha da yüksek bir değer haline getiriyoruz,” açıklamasını yapan Apple’ın Mac ve iPad için Ürün Pazarlamadan Sorumlu Direktörü Tom Boger sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu güncellemelerle birlikte dizüstü bilgisayar ürün serimizin tamamı, bir Mac dizüstü bilgisayardaki en iyi yazma deneyimi için Magic Keyboard ile birlikte geliyor, önceki modellere göre iki kat daha fazla standart depolama kapasitesi sunuyor ve daha da yüksek performans sağlıyor.”



Yeni Magic Keyboard

Güncellenen 13 inç MacBook Pro, şimdi ilk olarak 16 inç MacBook Pro’da yer alan ve Mart ayında MacBook Air’e eklenen yeni Magic Keyboard ile birlikte geliyor. Magic Keyboard’da rahat ve dengeli bir tuş hissi için 1 mm hareket mesafesine sahip yeniden tasarlanmış makas tipi mekanizma bulunuyor ve yeni ters döndürülmüş “T” biçiminde ok tuşları, kullanıcılar hesap tablolarında gezinirken veya oyun oynarken bu tuşların bulunmasını kolaylaştırıyor. Fiziksel bir Escape tuşunun yanı sıra Touch Bar ve Touch ID özelliklerine sahip yeni Magic Keyboard, bir Mac dizüstü bilgisayardaki en iyi yazma deneyimine sahip.

İki Kat Daha Fazla Depolama Kapasitesi

MacBook Pro’da 3.2 GBps’ye kadar sıralı okuma hızlarına sahip süper hızlı SSD’ler bulunuyor. 13 inç MacBook Pro, şimdi bir önceki nesle göre iki kat daha fazla depolama kapasitesiyle geliyor ve müşterilerin daha da çok fotoğraf, video ve dosya depolayabilmeleri için 256 GB’tan başlayan standart depolama kapasitesini 1 TB’a kadar genişletme imkanı veriyor. 13 inç MacBook Pro, büyük fotoğraf arşivleri ve video projeleri için daha da fazla depolama kapasitesine ihtiyacı olan profesyonel kullanıcılar için ise şimdi 4 TB’a kadar SSD sunuyor.



Daha İyi Performans

13 inç MacBook Pro ürün serisi, şimdi 4.1 GHz’e kadar Turbo Boost hızlarına sahip 10. nesil dört çekirdekli Intel Core işlemciler sunuyor. Çift çekirdekli işlemciye sahip 13 inç MacBook Pro’dan geçiş yapan müşteriler, 2,8 kata kadar daha hızlı performansla karşılaşacaklar. Entegre Intel Iris Plus Graphics bir önceki nesil 13 inç MacBook Pro’ya göre yüzde 80’e kadar daha hızlı performans sağlayarak 4K video düzenleme ve daha hızlı render alma imkanı sunuyor. Yeni grafik işlemcisi aynı zamanda kullanıcıların tam 6K çözünürlükte Pro Display XDR’a bağlanmalarına olanak tanıyor.

Daha Hızlı ve Daha Fazla Bellek

16 GB daha hızlı 3733 MHz bellek, şimdi belirli modellerde standart yapılandırma olarak sunuluyor. Üstelik müşteriler, 13 inç Mac dizüstü bilgisayarlarda ilk kez 32 GB bellek seçeneğini tercih edebiliyorlar. 32 GB bellek sayesinde kullanıcılar birden çok sanal makineyi çalıştırırken daha iyi performansa, Photoshop’ta gigapiksel görüntüleri düzenlerken ise yüzde 50’ye kadar daha hızlı performansa sahip olacak.

Göz Alıcı Retina Ekrana Sahip Taşınabilir Tasarım

Uzay grisi veya gümüş renk seçenekleriyle sunulan, yalnızca 1,37 kg hafifliğindeki alüminyum unibody tasarıma sahip 13 inç MacBook Pro, hafif bir yapıya sahip. 13 inç Retina ekran, şimdi 4 milyondan fazla piksel ve milyonlarca rengin yanı sıra 500 nit parlaklık ve P3 geniş renk yelpazesine yönelik destek sunuyor. Ekran ise True Tone teknolojisi sayesinde tasarım ve düzenleme iş akışlarının yanı sıra internette gezinme ve mail yazma gibi günlük işlemlerde daha doğal bir izleme deneyimi yaşatıyor.

Yerleşik Güvenlik ve Gizlilik

13 inç MacBook Pro, başlatma sırasında yüklenen yazılıma gizlice müdahale edilmediğini kontrol eden ve SSD’de depolanan her şey için anında veri şifreleme özelliği sunan Apple’ın özel tasarımı ikinci nesil silikon çip Apple T2 Security Chip ile birlikte geliyor. Böylece MacBook Pro ve T2 çipe sahip tüm Mac’ler, bütün bilgisayarlar arasında en güvenli başlatma ve depolama özelliklerini sunuyor. T2 aynı zamanda Touch ID bilgilerini de koruyor. Bu sayede müşteriler Mac’lerinin kilidini açarken, online parola girerken ya da online satın alma işlemleri yaparken bilgilerini güvende tutabiliyorlar.

macOS Catalina

Her yeni MacBook Pro, macOS Catalina ile birlikte geliyor. Her zaman Mac deneyiminin temelinde yer alan macOS’teki Safari, Mail, Fotoğraflar, Pages, Numbers ve Keynote gibi uygulamalar sayesinde, müşteriler çeşitli araçlara sahip oluyorlar. macOS ayrıca kullanıcıların iPhone’larına dokunmadan telefon aramaları yapıp kabul etmelerine, Apple Watch ile otomatik olarak Mac’lerinin kilidini açmalarına, resim, video ve metinleri doğrudan iPhone veya iPad’den yakındaki bir Mac’e kopyalamalarına ve macOS Catalina’da Mac’teki çalışma alanını iPad ve Sidecar kullanarak genişletmelerine imkan tanıyan yerleşik Devamlılık özellikleriyle MacBook Pro’yu iPhone, iPad ve Apple Watch için uyumlu yardımcı aygıt haline getiriyor. Güvenlik özellikleri kullanıcılar için daha fazla koruma sağlarken Sesle Denetim, kullanıcıların Mac’i tamamen sesle kontrol etmelerine olanak veriyor.

Apple Servisleri

Müşteriler; Apple Music, Apple Podcast’ler, Apple TV uygulamaları ve Apple News’un Mac sürümleri dahil olmak üzere Apple servislerini doğrudan MacBook Pro’da kullanabilirler. Mac App Store üzerinden indirilebilen Apple Arcade, Mac müşterilerine 100’den fazla yeni ve özel oyun sunuyor.



Fiyatlar

11.199 TL’den ve eğitim için 10.527 TL’den başlayan fiyatlarla sunulan yeni 13 inç MacBook Pro, bugünden itibaren apple.com ve Apple Store uygulamasından sipariş edilebilecek. Yeni 13 inç MacBook Pro, bu haftanın ilerleyen günlerinde müşterilere ulaşmaya başlayacak ve belirli Apple Store’lar ile Apple Yetkili Satıcılarında satışa sunulacak.