12. Nesil Core i9 işlemcili Excalibur G911 incelemesi

Casper özellikle son yıllarda oyunculara yönelik geliştirdiği ürün ve çözümlerle Excalibur markasını çok özel bir yere getirdi ve yine bir Excalibur sürpriziyle oyuncuları fazlasıyla heyecanlandıracak bir adım attı. Türkiye’de oyunculara sunulan yeni Excalibur G911, 12. Nesil Core i9 işlemciyi kullanıyor ve bu açıdan rakiplerini açık ara geride bırakmayı başarıyor.



12. Nesil Intel Core i9’un duyurulmasının üzerinden çok vakit geçmeden Intel’in bu en güçlü işlemcisini G911’de görmek benim için bir sürpriz oldu. G911, mobil platformlardaki en yüksek ekran kartlarından biri olan NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti’dan da güç alıyor. Yeni Excalibur G911 sayesinde Türkiye’de 12. Nesil i9 işlemci ve RTX 3080 Ti kombinasyonunu ilk kez bir arada görüyoruz.Şunu da söyleyelim: Yeni G911’deki 12. Nesil Core i9 işlemci özel HK modeli ile geldiğinden aynı zamanda over-clocking de yapabilmeyi sağlıyor. Casper, ayrıca ücretsiz ömür boyu performans garantisi de sunuyor.Yeni ve en son bellek teknolojisi olan DDR5 RAM belleklerle desteklenen Excalibur G911, çift slot desteği ile de bellek kapasitesinin 64 GB’ye kadar da artırılmasını sağlıyor.16 inç ekran büyüklüğüne sahip olması da bu bilgisayarın öne çıkan bir başka özelliği. Oyuncu dizüstü bilgisayarların ekranlarına yeni bir boyut getiren Casper, güçlü işlemci ve ekran kartını yine güçlü bir ekranla desteklemiş. 165 Hz ekran yenileme hızı ve sRGB ekranıyla dikkat çeken yeni G911, 500 nit ekran parlaklık seviyesine ulaşabiliyor. Böylece oyunlarda çok daha gerçekçi görüntüler elde edilebilirken, mimar ve tasarımcıların kullandığı grafik uygulamalarında da ultra canlı ve doğru renkler elde ediliyor.Teknik özelliklerine geçmeden önce bu son teknoloji oyun makinesinin tasarımına göz atalım. Yeni Excalibur G911, metal tasarımla geliyor ve bu hem daha ince hem de daha şık görünmesini sağlıyor. Bu güçlü bilgisayar, 27 mm inceliğinde ve 2.5 kg ağırlığında. Böylece gittiğiniz her yere rahatça götürebilirsiniz.Sıkı bir gamer’sanız elbette RGB olmazsa olmazımız. 3 bölgeye ayrılmış 65 bini aşkın farklı renk veren ve birbirinden farklı yanma modu sunan RGB klavyesi ile her zaman kişiselleştirilmiş bir aydınlatma mümkün oluyor. RGB’yi sadece klavyede göreceğinizi de düşünmeyin. Aynı zamanda arka yüzeyde bulunan RGB LED’ler de çevrenizi renklendirirken, odanıza da bambaşka bir hava katıyor, bulunduğunuz ortamın atmosferini değiştiriyor.Oldukça güçlü özelliklere sahip bir bilgisayar kullanıyoruz ve oyun oynarken performansın hep üst seviyede olmasını istiyoruz. İşte bunun için de etkin bir soğutma sistemi şart. Yeni Excalibur G911, bu açıdan oyuncuları ferahlatan özel bir tasarım geliştirmiş. G911, akıllı turbo termal fanlarla birlikte geliyor. Bu sayede çok yüksek performanslı ekran kartı ve işlemci barındırmasına rağmen sıcak/soğuk hava sirkülasyonunu çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Yani bu bilgisayarı kullanırken ısınma sorunu yaşamayacağınızdan ne anlık takılma ne de kapanma gibi problemler asla yaşanmıyor.Yeni Excalibur G911, portlar bakımından da hayli zengin bir seçenek sunuyor ve en yeni teknolojileri kullanıyor. Thunderbolt 4 portu da bu üründe mevcut. Bu sayede kullanıcılara ışık hızında bağlantı sunuluyor, 4K harici monitöre kalite kaybı olmaksızın aktarım sağlanıyor.İnternet üzerinden oyun oynayan herkesin ortak paydada buluşacağı bir gerçek var: Oyun sırasında internet bağlantısının en kalitelisi, en hızlısı olmadan rakiplerimize karşı hiç şansımız yok. Casper bunu da düşünmüş. Yeni Excalibur G911’de bulunduğu alandaki tüm bağlantıları denetleyerek en yüksek güçteki internete bağlanmayı sağlayan KILLER AX1675 Wireless modemi kullanarak çok önemli bir ihtiyaca yanıt vermiş. İstersek cihazın bulunduğu alandaki tüm bağlantıları denetleyerek en yüksek güçtekine bağlanmasını sağlayabiliyoruz. Ayrıca kablolu internete bağlı olmanıza rağmen daha hızlı bir Wireless ağı varsa cihaz bu ağa da hızlıca bağlanıyor.Bir başka önemli konu da oyun sırasında performansınızın/internet hızınızın düşmemesi için arka planda çalışan uygulamaların inaktif moda alınması. Gördüğünüz gibi yeni G911, bağlantıyı en hızlı ve uygun şekilde kullanmanız için size ayak uydurmayı başarıyor.Yeni G911, ses performansı açısından da adına yakışır bir iş çıkarıyor. Dolby Digital ses sistemiyle birlikte kaliteli ve berrak ses elimizin altında.Control Center yazılımından da kısaca bahsedelim. Bu yazılım, G911 ile birlikte yüklü olarak geliyor. Bu araç üzerinden sistem kaynaklarının nasıl kullanıldığını görebilir; ofis, oyun ve yüksek performans seçenekleri sayesinde o an yapmakta olduğunuz işe göre cihazınızı optimize edebilirsiniz. Aynı zamanda aydınlatma ayarlarına da yine Control Center üzerinden ulaşabilirsiniz.Gördüğünüz gibi yeni G911, işlemcisinden ekran kartına, depolamadan, veri aktarımına kadar her bileşenin kendi içinde en üst modelini barındıran bir yapıya sahip. Peki bu bilgisayar kimlere hitap ediyor? Sıkı bir oyuncuysanız, her oyunu en yüksek performansta ve yüksek grafik ayarlarından ödün vermeden oynamak istiyorsanız bu bilgisayarı her yönüyle sizi tatmin edecek bir çözüm sunuyor. Ancak bu bilgisayarı sadece oyunculara önermiyoruz. Mimar, mühendis, yazılımcı ve hatta öğrencilerin de iş ve eğitim hayatlarında yüksek performans alabilmeleri için Excalibur G911’den fazlasıyla verim alabileceklerini söyleyelim.İlandır