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104,3 milyon TL değerinde 16 projeye destek

#Türkiye Vodafone Vakfı#Vodafone#Teknoloji
104,3 milyon TL değerinde 16 projeye destek

Türkiye Vodafone Vakfı, 2021’de de “İyilik için teknoloji” vizyonuyla çalışmalarını sürdürdü. Vakıf, 14 yılda toplam 4,2 milyon kişinin hayatına dokunurken, reel değeri 104,3 milyon TL olan 16 projeye destek oldu. “Yarını Kodlayanlar” projesiyle 210 bini aşkın çocuğa kodlama eğitimi veren Vakıf, “Dijital Benim İşim” projesiyle de 5 bini aşkın kadının Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama eğitimleri almasını sağladı.

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Toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Türkiye Vodafone Vakfı, 2021’de de sosyal hayatın olanaklarından yeterince faydalanamayan veya ekonomik hayatta varlık gösteremeyen bireylerin önündeki engelleri kaldırmaya devam etti. Dünya genelindeki 27 Vodafone Vakfı’ndan biri olarak kurulan ve “İyilik için teknoloji” vizyonuyla çalışan Türkiye Vodafone Vakfı, son 14 yılda 1,1 milyonunu gençlerin ve çocukların, 950 binini ise kadınların oluşturduğu toplam 4,2 milyon kişinin hayatına dokundu. Vakıf, bu süreçte reel değeri 104,3 milyon TL olan 16 projeye destek oldu. 

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel şunları söyledi: 

“Türkiye Vodafone Vakfı olarak, kurulduğumuz günden bu yana, ‘İyilik için teknoloji’ vizyonuyla faaliyetlerimize yön veriyoruz. Tüm projelerimizi, ülkemizin toplumsal gereksinimleri doğrultusunda, araştırmalar sonucu belirlediğimiz sosyal ihtiyaç haritasına göre şekillendiriyoruz. Sosyal hayatın olanaklarından yeterince faydalanamayan veya ekonomik hayatta varlık gösteremeyen bireylerin önündeki engelleri kaldırmak için çalışıyoruz. Kadınlar ve çocuklar, öncelikli odak alanlarımızı oluşturuyor. Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında bugüne kadar 4,2 milyon kişinin hayatına dokunduk, reel değeri 104,3 milyon TL olan 16 projeye destek olduk. Vakfımız 2022 yılında 15. yaşını kutlayacak. Geriye dönüp baktığımızda, amaç odaklı yaklaşımımızla toplumsal gelişime yön veren ve kendi alanında diğer vakıflara da örnek olan işler yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, ülkemizin sürdürülebilir geleceğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.” 

210 bini aşkın çocuk kodlama öğrendi 

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Türkiye Vodafone Vakfı, Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği ve Türkiye’nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimleri verdiği “Yarını Kodlayanlar” projesinde, Ağustos 2016’dan bu yana 550 gönüllüyle 210 bini aşkın çocuğa ulaştı. Yapılan her 1 TL’lik yatırımın 4,4 TL’lik sosyal getiri sağladığı projede, son bir yılda düzenlenen 6 hackathon’a 680 çocuk ve genç katıldı. Proje kapsamında, son olarak, 30 ildeki köy okullarında teknoloji sınıfları açıldı. Dizüstü bilgisayar, 3D yazıcı, 3D kalem, STEM eğitim setleri ve bilim eğitim setleri içeren bu sınıflarla, bir yılda 60 öğretmenle çevre köyler dahil olmak üzere 6 bin çocuk ve 2 bin 500 veliye ulaşılması hedefleniyor. 

Öğrencilere sürdürülebilirlik eğitimleri 

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Türkiye Vodafone Vakfı, 2021’de Türkiye’nin farklı illerinde 7-14 yaş arası öğrencilere çeşitli alanlarda farkındalık kazandırma hedefiyle “Yeşil Gezegen” sürdürülebilirlik projesini de başlattı. Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen projeyle, öğrencilere iklim değişikliği, elektronik atık dönüşümü, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve afet konularında online eğitimler verilecek. Eğitimlerin ardından proje katılımcıları arasında bir fikir maratonu da düzenlenecek. Proje kapsamında, gönüllülerden oluşan 50 kişilik eğitmen kadrosuyla ilk aşamada toplam 1.000 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. 

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5 bini aşkın kadın dijitalleşmeyle tanıştı 

Türkiye Vodafone Vakfı, 2021’de kadınları da dijital dünyanın olanaklarıyla buluşturmaya devam etti. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğiyle “Dijital Benim İşim” projesini hayata geçiren Vakıf, 18 yaş üstü kadınlara Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama eğitimleri verdi. Projeyle, 13 ilde 140 eğitimciyle 5 bini aşkın kadın kursiyere ulaşıldı. Mezun olan 43 kadın kursiyer ise Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetleri’nde istihdam edildi. Proje kapsamında son bir yılda 5 milyon TL’lik sosyal değer elde edilirken, proje için yapılan her 1 TL’lik yatırım 5 TL’lik sosyal getiri sağladı. Projeyle, 2022 sonuna kadar 20 ilde toplam 12 bin kadın kursiyere eğitim verilmesi hedefleniyor.

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#Türkiye Vodafone Vakfı#Vodafone#Teknoloji

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