100’den fazla ince, hafif ve hızlı dizüstü bilgisayar modeli geliyor

Rekor sayıdaki yeni ürünlerde 999 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan RTX 2060 GPU’lu modeller de bulunuyor. Yeni platformların tümü NVIDIA Turing mimarisini temel alıyor. Gerçek zamanlı ray tracing ve yapay zeka işlemlerine özel RT çekirdekleri atayan bu mimari, günümüzün popüler oyunları ve önde gelen içerik üretim uygulamaları için yüksek performans ve görsel gerçeklik sağlıyor.

Yeni modellerin çoğu Max-Q yapılandırmasıyla sunuluyor. Bu NVIDIA teknolojisi sahip olduğu yeni özelliklerle bir mobil platformda görülebilecek hızlı performansı ve yüksek verimliliği elde ediyor.

“18 aydan biraz daha uzun bir süre önce NVIDIA, grafik teknolojisini ray tracing ile baştan yarattı. Bu da oyunların görünümünü, oynanışını ve hissini tamamen değiştirdi.” diyen NVIDIA Oyunlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Jeff Fisher, sözlerine şöyle devam etti: “Bu teknolojiye bir dizüstü bilgisayarda yalnızca 999 dolar fiyatla sahip olabilmek güzel. Max-Q teknolojisi sayesinde de tüketiciler her fiyat seviyesinde ince ve hafif dizüstü bilgisayarlar bulabiliyor.”

Yeni Max-Q Teknolojileri

İlk olarak birkaç yıl önce tanıtılan NVIDIA Max-Q teknolojisi oyuncu dizüstü bilgisayarlarını bir dönüşümden geçirdi. Bu teknoloji sayesinde eskisinden daha ince, daha hafif, daha verimli ve güçlü bir dizüstü bilgisayar sınıfı ortaya çıktı. Max-Q teknolojisindeki yeni gelişmeler güç verimliliğini önceki tasarımlara göre iki kat artırıyor. Ayrıca performansı ve pil ömrünü artıran özellikler de ekleniyor.

Dynamic Boost — Ekrana verilen her karede GPU ve CPU arasındaki gücü otomatik bir şekilde dengeleyerek genel oyun performansını artırıyor. Otomatik ve uyum sağlayabilecek şekilde sürekli çalışan Dynamic Boost sistemin güç tüketimini artırmadan daha fazla performans sunuyor.



Düşük Voltajlı GDDR6 — İş ortaklarıyla birlikte bellek verimliliğini artırmak için çalışan NVIDIA, yeni düşük voltajlı GDDR6 belleklerle yüksek performans sunuyor.



Advanced Optimus — Bu ekran teknolojisi, NVIDIA G-SYNC ile takılma yaşamadan oyun deneyimi ve uzun pil ömrü elde edilmesini sağlıyor. Ekranı hangi GPU’nun kontrol ettiğini denetleyen Advanced Optimus teknolojisi, doğru iş yükü için doğru zamanda doğru GPU’yu kullanıyor. GPU’lar arasında geçişi, sistemi yeniden başlatmadan dinamik olarak yapılabiliyor.



Yeni Nesil Regülatör Verimliliği — Yeni nesil voltaj regülatörleri sistem tasarımını, yüksek performans veren GPU’ların daha verimli bir şekilde çalışabilmesi için uygun hale getiriyor.



Deep Learning Super Sampling 2.0 — RTX GPU’larında bulunan Tensor Çekirdekleri adlı özel yapay zeka işlemcilerinden güç alan DLSS 2.0, oyunlarda harika netlikte görüntüler oluşturan ve kare hızlarını artıran gelişmiş bir derin öğrenme nöral ağ sistemi olarak göze çarpıyor. Oyunlarda elde edilebilecek performans potansiyelini artıran bu özellik daha yüksek çözünürlükte en yüksek ray tracing ayarlarının yapılmasını sağlıyor ve pil ömrünü yüzde 20 artırıyor.



RTX Studio

NVIDIA ayrıca, RTX SUPER GPU’lar ve en yeni Intel 10. nesil işlemcilerle donatılan 10 yeni RTX Studio dizüstü bilgisayar duyurdu. Acer, Gigabyte, MSI ve Razer marka bu dizüstü bilgisayarlar eşsiz video düzenleme ve 3D performansı arayan tasarımcılara mükemmel birer çözüm sunuyor.

Aralarında Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, AutoDesk Arnold, Blender ve daha birçoğunun yer aldığı 45’ten fazla popüler yaratıcılık uygulaması RTX GPU’larındaki RT çekirdekleriyle RTX hızlandırma özelliğinden yararlanabiliyor.