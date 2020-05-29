100 bin dolar ödüllü PUBG turnuvasında sona doğru

Etkinlik 29 Mayıs Cuma ile 31 Mayıs Pazar günleri arasında, her gün 19:00’da başlayacak mücadeleler ile gerçekleşecek. Tüm karşılaşmalar Twitch ve YouTube kanallarından takip edilebilir. Canlı yayınları Lauren "Pansy" Scott ve Richard “TheSimms” Simms sunarken, James "Kaelaris" Carrol, Martin "Avnqr" Gøth ve Tobias “TheNameIsToby” Wiinblad gibi PUBG analist ve uzmanları destek verecekler.



Team Liquid ve FaZe Clan, PCS Europe Charity Showndown’ın grup aşamasını birinci ve ikinci sırada tamamladılar. Natus Vincere ve TSM de ayrıca etkileyici bir performans gösterirken ödül havuzundan hatırı sayılır bir pay almayı umuyorlar.



Açık elemelerde ise ENTROPIQ, BetterLuckNxTime, Elgiganten Gaming, Redline ve Team Red Zone takımları sürpriz yaparak Büyük Finaller’de yerlerini aldılar.



