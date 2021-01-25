10 yıl içinde üretimin büyük bölümünü 3D yazıcılar yapacak

Teknolojinin insanlığın faydasına mı hizmet ettiği yoksa daha çok kâr uğruna gereksiz fonksiyonlarla donatılan yeni ürünlerin satış sloganı mı olduğu sorusu cevap ararken, Covid-19 süreci her şeyi baştan aşağı değiştirdi. Dünyayı yatağa düşüren salgınla beraber iş yapış şekilleri de köklü biçimde farklılaştı. Üretimle beraber tedarik zincirinin de insan unsuruna dayanması nedeniyle kıtalar arası mal ve hizmet sevki durdu, Covid-19’un ilk günlerinde dünyanın en gelişmiş ülkelerine ev sahipliği yapan Avrupa’da maske ile dezenfektan savaşları yaşandı.



Nüfusu 8 milyara dayanan aynı zamanda da yönünü artık Ay ve Mars’ta kolonileşmeye çeviren insanoğlu ise, teknolojiyi yeni Covid-19 salgınlarında çaresiz kalmamak için kullanmakta kararlı. Bu noktada teknoloji uzmanlarına göre artık hayatımızda küresel salgın bitse bile beyaz yakalıların uzaktan çalışması sürecek. Uzaktan çalışmayı yine teknoloji destekleyecek. Toplantılar Zoom’dan yapılacak, trafikte geçirilen vakit işe ve aileye ayrılacak. Ofis işlerinin yanında mavi yakalıların makineleri kontrol ederek var oldukları üretim süreçlerini ‘Metal Yakalı’ robotlar ve yerli firmaların ileri teknoloji ile ürettiği 3D yazıcılar devralacak.



Fabrikadan el değmeden robotlar sayesinde imal edilen ürünler, yine akıllı sensörler vasıtasıyla TIR’lara yüklenecek. Navigasyona varış adresi uzaktan girilen TIR’lar yapay zekaya sahip bilgisayarlarıyla trafik kurallarını ihlal etmeden ve hiçbir kazaya karışmadan, Çin’in Şangay şehrinde imal edilen ürünü Portekiz’in Porto şehrine istenilen zamanda teslim edecek.

Robotların Üstünlüğü

Bu gelişmeler 2021 yılında kulağa bilim kurgu gibi gelse de, 2020’lerin ortasından itibaren dünyada Metal Yakalı devrimi yaşanacak ve üretimden, nakliyeye kadar akıllı cihazlar dünya ekosisteminin devamı için durmaksızın çalışacak. Bugün 400 milyon olan otomasyon üretim sayısı birkaç yıl içinde 800 milyona yükselecek. Uzmanlara göre gelecek 10 yılda alınacak dijitalleşme ve teknolojiye uyum süreci, Covid-19 ile beraber zorunlu olarak yaşanırken, bu gelişmelerden aslan payını üretim alacak. 2 yıl içinde dünya fabrikalarında robotların ağırlığı artarken, onları kontrol edecek insanlara da 60 milyonluk yeni istihdam oluşacak. Öte yandan robotlar ve yapay zeka ile üretim mavi yakalılar kadar metal yakalı sınıf için de bir devrimi beraberinde getirecek.

Geleceğin Mesleği: 3D Üretim Mühendisliği

Metal yakalı devriminin öncülüğünü ise 3D yazıcılar gerçekleştirecek. Birleşmiş Milletler’e (BM) göre, 2050 yılı itibarıyla dünya nüfusunun yüzde 68’inin akıllı şehirlerde yaşayacak ve 2021’de ise akıllı şehirler için yapılan teknoloji harcamalarının 135 milyar dolara ulaşacak. Bu akıllı şehirleşme konusunda da üretim için ABD’de ev yapımına da başlanan 3D yazıcılar öncülük edecek. Ama insan unsuru da unutulmayacak: Önümüzdeki 10 yıl içinde teknolojiye uyum sağlama konusunda 50 milyon insan yeni iş kollarına sahip olacak ve bugünkü üretim araçlarının yerini büyük oranda sıfır hata ile imalat gerçekleştiren 3D yazıcılar alacak. Ortaya çıkacak yeni meslekler arasında Blockchain mimarlığı, yapay zeka ve robot mühendisliği, 3D üretim mühendisliği, artırılmış gerçeklik geliştiriciliği, artırılmış gerçeklik yolculuğu oluşturucular, sanal gerçeklik geliştiricileri, nanoteknoloji mühendisleri, iklim kontrolü mühendisleri, biyoteknologlar, yaşlanma karşıtı uygulayıcılar, gen sekanserleri, epigenetik terapistler olacak.

Okullara Bağış İçin İdeal

Girişimci Emre Akıncı, Türkiye’de 6 yaşındaki çocukların oyuncaklarının kopan parçasını tamir etmek ya da kendisine yeni bir oyuncak üretmek için 3D yazıcıyı kullanmaya başladığını belirterek, 3D yazıcı kullanma yaşının ilkokula giriş seviyesine düşmesinin sektör için oldukça umut verici olduğunu, böylece 3D yazıcı sektörünün ‘Her evde bir fabrika’ hedefine hızla yaklaştığını anlattı. Akıncı “1 bilgisayarı 1 çocuk kullanabilirken, 1 yazıcı 1000 çocuğun gelişimine olanak sağlıyor. Bir bağış yapılacaksa okullara 3D yazıcı bağışları yapılmalı” dedi.