10 yenilikçi girişim Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya geldi

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Ümit Önal etkinlik kapsamında yaptığı konuşmada, “Teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak her tür çalışmayı milli görev olarak görüyoruz. Yerli sosyal medya platformları geliştiriyor, teknolojiyi faydaya dönüştürecek sosyal sorumluluk çalışmaları yürütüyoruz. Bu yaklaşımla; geleceğimiz için fark yaratacak ve ülkemizi dünyada teknoloji alanında öne çıkaracak inovatif girişimlere destek vermeye devam ediyoruz. Desteklediğimiz girişimlerin dünyaya açıldığına şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

Önal, Türk Telekom Ventures PİLOT kapsamında 150 bin TL nakit desteği alan girişimlerin, program sonunda 30 bin USD yatırım desteği ve Stanford Üniversitesi’nde PİLOT girişimleri için özel tasarlanan global girişimcilik programına katılma fırsatına sahip olacaklarını hatırlattı.

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Girişimlerden From Your Eyes Kurucusu ve CEO’su Zülal Tannur, “Yapay görme ve biyolojik görme arasındaki boşluğu doldurmaya yönelik, insanlardan otomobillere uzanan geniş bir spektrumda çözümler geliştiriyor ve işletmeler için lisanslıyoruz. Araç görüşü olarak adlandırılan VehicleVision, havalimanlarında kullanılan AeroVision ve görme engelli insanların hayatlarını XR teknolojileriyle kolaylaştıran FYE Mobile Vision geliştirdiğimiz bazı çözümlerimizin başında geliyor. Türk Telekom Ventures PİLOT sayesinde ABD’deki merkez şirketimiz olan NeuroVision AI Tech'in, Silikon Vadisi'ndeki büyümesini hızlandırmayı ve kuvvetlendirmeyi hedefliyoruz. PİLOT programındaki mentörlükler ve eğitimler sayesinde büyümemizi doğru stratejiyle kurguluyoruz” dedi.

Sensed AI Kurucu Ortağı Emre Dirican, “Girişimimiz, yapay zekâ ve uzaktan algılama teknolojilerini kullanarak binaların ve kritik altyapıların fiziksel ve çevresel sağlığını sürekli izliyor ve dünya genelinde herkes için güvenli ve sürdürülebilir yaşam koşulları sağlamayı amaçlıyor. Türk Telekom Ventures PİLOT programı ile Türk Telekom’un yurt içi ve yurt dışındaki değerli ağlarına ve iş birliklerine erişme fırsatı yakalayacağız. PİLOT’un sunduğu imkanlar, hedeflerimize daha hızlı ve daha doğru bir stratejiyle ulaşmamızı sağlayacak” diye konuştu.

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Mistikist Kurucusu ve CEO’su Buğra Karahan ise “Temeli MIT, Harvard, Stanford, Johns Hopkins gibi üniversitelerde yapılan bilimsel araştırmalara dayanan; beyin dalgası regülasyonu yöntemini herkesin erişebileceği bir uygulamaya dönüştürerek, dünyanın ilk dijital stres azaltma asistanı olarak Mistikist’i geliştirdim. Sadece 2-8 dakika içinde stres seviyesinde %90'a varan azalma, odaklanma seviyesinde %95'a varan bir artış sağlayabiliyoruz. 12’nci dönemine kabul aldığımız PİLOT programı ile birlikte, hem uluslararası pazarda büyüme hızımızı artırdık hem de B2B ve B2C müşteri ediniminde önemli bir yol kat ettik. PİLOT programı birçok alanda kendimizi daha ileriye taşıyıp geniş kitlelere ulaşmamız için benzersiz fırsatlar sunuyor” dedi.

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Türk Telekom Ventures PİLOT’un 12’nci dönem girişimleri şöyle:

Archi's Academy - Kişiselleştirilmiş eğitim platformu

Yazılım geliştirme alanında proje tabanlı ve kişiselleştirilmiş çevrim içi bir eğitim platformu olan Archi's Academy, teknoloji alanında kariyer hedefleyenlere, esnek, taahhütsüz ve aylık abonelik ile eğitmen liderliğinde eğitimlere katılma ve bire bir mentorluk alma imkânı sunuyor.

Finsmart AI - Yapay zekâ destekli CFO hizmetleri

Hızla büyüyen şirketler için otomatik finansal raporlama sistemleri ve yapay zekâ destekli CFO hizmetleri veren Finsmart AI, şirketlerin sürdürülebilirliklerini, kârlılıklarını ve fonlara erişimlerini arttırmaya yardımcı olarak finansal performanslarını analiz ediyor, eyleme geçirilebilir bilgiler sunuyor, yatırımcıların da portföy şirketlerinin performansını kolaylıkla takip etmelerini sağlıyor.

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From Your Eyes - Yapay görme çözümleri

İnsanlardan makinelere kadar uzanan geniş bir spektrum için yapay görme çözümleri tasarlayan From Your Eyes, video görüntü işleme ve anlık görüntü işlemenin kişiselleştirilebilmesini, edge computing’le çalıştırılıp eğitilmesini, kendi eğittiği yapay zekâ modelleriyle biyolojik görmeye en yakın yapay görme sistemleri geliştiriyor.

Hardal - Serverside ölçümlemenin en hızlı yolu

Hardal, web sitesi veya mobil uygulamalarda birincil taraflı veri analitiği için gerekli olan sunucu taraflı pazarlama ölçümlemesi ve analitiği hizmeti sunuyor. Bu kapsamda, şirketler sunucu taraflı ölçümleme ve pazarlama, şirket içi geliştirme, projelendirme ve sunucu maliyetlerini yapay zekâ destekli algoritma ile minimize edebiliyor. Ayrıca Hardal, çerezsiz reklam kampanya optimizasyonu ve ölçümlenmesi için gerekli altyapıyı uçtan uca sağlıyor.

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Mistikist-Yapay zekâ destekli nörobilim uygulaması

Görsel, işitsel uyaranlarla stres ve anksiyeteyi azaltan, odaklanma ve iş performansını artıran, yapay zekâ destekli bir nörobilim uygulaması olan Mistikist, günlük hayatın ve yoğun iş hayatının stresinden olumsuz etkilenenler için beyin dalgalarını regüle ederek zihinsel esenliğe ulaşmalarını sağlıyor.

QDelivery - Akıllı teslimat platformu

Teslimat ve saha operasyonları yürüten firmaların tüm bu süreçleri dijitalleştirmesini, optimize etmesini ve en etkili şekilde yönetmesini sağlayan SaaS platformu olan QDelivery ile firmalar tüm teslimat ve saha operasyonlarını optimize edip kolayca yönetirken aynı zamanda operasyonel maliyetlerini düşürerek müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıyor.

Sensed AI - Binaların ve kritik altyapıların fiziksel sağlığını düzenli izleme platformu

Kentsel ve tarımsal izleme konusunda uzmanlaşmış yenilikçi bir yer gözlemi girişimi olan Sensed AI, sentetik açıklıklı radar (SAR) verileri ve ileri yapay zekâ algoritmaları ile binaların ve kritik altyapıların fiziksel bütünlüğü ve sağlığı hakkında düzenli bilgiler sunarak uzaktan algılama tabanlı yapısal ve çevresel sağlık analizlerini herkes için erişilebilir kılıyor.

Some Carbon-Yeni nesil karbondioksit azaltım ve yönetimi

Some Carbon, fabrikaların bacasından çıkan karbondioksit emisyonlarından metanol gibi katma değerli ürün üretilmesine ve karbon yönetiminin gerçekleştirilmesine yönelik başta demir-çelik, çimento gibi karbon kaçağı yüksek sektörler olmak üzere risk altındaki bütün endüstrilere karbon azaltım servisi sunuyor. Ayrıca, firmaların hem emisyon azaltım risk ve fırsatlarını değerlendirerek regülasyona dayalı mali yükümlülüklerden daha az etkilenmesine hem de metanol gibi katma değerli sürdürülebilir bir ürün elde edilmesine olanak sağlıyor.

T4 People Analytics – Yapay zekâ ile çalışan verilerini değere dönüştürme

Kurumların farklı sistemlerinde bulunan tüm çalışan verilerini bir araya getirerek veriye dayalı yüksek etkili aksiyonlar alınmasını sağlayan ve yapay zekâ çözümleri sunan T4 People Analytics’in geniş kapsamlı çalışan analitiği çözümleri arasında İK veri ambarı, yapay zeka tabanlı istenmeyen işten ayrılmaları tahminleme, aday skorlama, metin madenciliği gibi makine öğrenme modelleri bulunuyor.

VenueX - Bütünleşik dijital pazarlama platformu

Markaların mağaza verilerini Google, Meta, Yandex, TikTok, Apple gibi global platformlarla entegre ederek, müşteri trafiğini ve satışlarını artıracak dijital reklamlar oluşturup yayınlamalarını sağlayan VenueX, firmaların reklamlarının etkisini ölçerek hem reklam harcamalarının mağaza ziyaretlerine ve satışlara dönüşümünü belirliyor, hem de markaların reklam performansını ve gelirini maksimize ediyor.