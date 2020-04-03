10. Nesil Intel Core H Serisi: Dünyanın en hızlı mobil işlemcisi

Yeni işlemci ile ilgili açıklama yapan Intel’in Üst Sınıf ve Oyun Dizüstü Bilgisayarlar Bölümü Genel Müdürü Fredrik Hamberger, “Bugün tanıtılan, masaüstü bilgisayarların sunduğu performansı mobil bir form faktörü içinde sunan ve bu sene pazara sunulacak 30’u ince ve hafif sistemler olan 100’den fazla dizüstü bilgisayar modelinde yer alacak olan 10.Nesil Intel Core H Serisi mobil platformu, Intel’in oyun segmentindeki liderliğini pekiştiriyor. Bu yeni platform oyun tutkunları ve tasarımcıları için optimize edildi. Serinin çoğunluğunda yer alan 5GHz frekans hızı özelliği ile sektördeki en hızlı frekansı sunan yeni platform, kullanıcılara mükemmel oyun oynama ve oyun tasarlama deneyimi sunuyor.” dedi.

Oyun tutkunları her geçen gün daha çok mobil sistemleri kullanmayı tercih etmeye başladı. Oyun tutkunları istedikleri yerde sistemlerinin ham performansıyla esnek oyun deneyimine sahip olabilmeye büyük önem veriyor. Bu bağlamda işlemci hızı en çok önem verdikleri özellikler arasında ilk üç sırada yer alıyor. Genellikle yalnızca masaüstü bilgisayarların sunduğu olağanüstü performansa sahip olan 10. Nesil Intel Core dizüstü bilgisayar işlemcileri, 5.3GHz’e kadar turbo performans, sekiz çekirdek ve 16 küçük yürütme birimi ile sarmal oyun deneyimi sunuyor. Ayrıca oyun sırasında üstün yanıt verme özelliği ve istikrarlı performansı ile de öne çıkıyor.

5.0GHz’e kadar turbo frekans hızına sahip 10. Nesil Intel Core i7-10750H işlemci özellikle optimize performans isteyen oyun tutkunlarına ve oyun tasarımcılarına yönelik olarak tasarlandı. Bugün tanıtılan 10. Nesil işlemci serisi arasında ayrıca 5.1GHz’e kadar turbo frekans hızına, sekiz çekirdeğe ve 16 küçük yürütme birimine sahip yeni Intel Core i7-10875H de yer alıyor. Intel Core i7-10875H özellikle büyümekte olan içerik üretme segmentine, oyun tasarlamaktan da keyif alan oyun tutkunlarına ve aynı anda birçok görevi yerine getiren kullanıcılara yönelik olarak tasarlandı.

Bu sene öncü kişisel bilgisayar üreticileri işbirliği ile tasarlanan 20mm ve 20mm’den daha ince 30’dan fazla ince ve hafif sistem ile bireylere, kurumlara ve iş istasyonları segmentine yönelik 100 farklı tasarım pazara sunulacak.



