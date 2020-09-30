MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri10 GB’lık bir film yaklaşık 8 saniyede inecek
GeriTeknoloji 10 GB’lık bir film yaklaşık 8 saniyede inecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 30.09.2020 - 07:50 | Son Güncelleme:

10 GB’lık bir film yaklaşık 8 saniyede inecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
10 GB’lık bir film yaklaşık 8 saniyede inecek
Abone Olgoogle-news

Türk Telekom, simetrik 10 Gbps indirme ve yükleme hızları sağlayan yeni nesil XGS-PON teknolojisini ‘Açık kaynak kodlu’ erişim platformu üzerinde test etti.

Bu yeni teknoloji sayesinde, 10 GB’lık bir film yaklaşık 8 saniyede, 75 GB’lık bir dosya ise 1 dakika gibi kısa bir sürede indirilebilecek.

Şirket, simetrik 10 Gbps indirme (download) ve yükleme (upload) hızları sağlayan yeni nesil XGS-PON teknolojisini, açık kaynak kodlu erişim platformu üzerinde test etti. Open Networking Foundation (ONF) ile yapılan çalışmalar sonucunda Ankara’da Türk Telekom İnovasyon Merkezi’nde oluşturulan açık kaynak kodlu platform üzerinde denenen XGS-PON teknolojisi ile 10 Gbps’ye varan hızlara ulaşıldı.

Yeni nesil PON teknolojisi olan XGS-PON ile bir fiber kılından veri indirme ve yüklemede gigabitler seviyesinde hızlar sağlanırken, son kullanıcılar, 16K ve 360 derece video, akıllı ev uygulamaları, çevrimiçi oyun, artırılmış ve sanal gerçeklik, e-eğitim ve e-sağlık gibi uygulamalardan daha hızlı ve kapsamlı bir şekilde yararlanabilecek.

Bu teknoloji ile 10 GB’lık bir film yaklaşık 8 saniyede, 75 GB’lık bir dosya ise 1 dakika gibi kısa bir sürede indirilebilecek.

Oppo Watch Türkiye'de! Yakından inceledikOppo, ilk akıllı saati Oppo Watch ile Türkiye'de kullanıcılarının karşısına çıkıyor. 41mm ve 46mm olmak üzere iki farklı boyutta gelen Oppo Watch'da her biri sesli koçluk desteğine sahip, fitness koşusu, yağ yakma koşusu, açık havada yürüyüş, açık havada bisiklete binme ve yüzme olmak üzere beş egzersiz modu bulunuyor. Fiziksel verilerinizi doğru bir şekilde izleyen akıllı saatte, 5 dakikalık egzersiz videoları da boş zamanlarınızı değerlendirmenizde size yardımcı oluyor. Dolayısıyla en yoğun zamanınızda bile saatinize yapacağınız birkaç dokunuşla formda kalabiliyorsunuz. Her zaman açık olan nabız izleme özelliği de hem egzersiz yaparken hem de dinlenirken sağlığınızı takip ediyor. İleri düzey uyku izleme özelliği de her gece uyku durumunuzla ilgili kayıt tutuyor. Kapalı ortamda kürek çekme ve kitesurfing gibi egzersizler de dahil olmak üzere, 100'ün üzerinde farklı spor seçeneğinin bulunduğu Google Fit de bu tabloya eklendiğinde Oppo Watch ideal bir fitness partnerine dönüşüyor. İşte ürünün öne çıkan tüm özellikleri...(Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle