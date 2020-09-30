10 GB’lık bir film yaklaşık 8 saniyede inecek

Bu yeni teknoloji sayesinde, 10 GB’lık bir film yaklaşık 8 saniyede, 75 GB’lık bir dosya ise 1 dakika gibi kısa bir sürede indirilebilecek.

Şirket, simetrik 10 Gbps indirme (download) ve yükleme (upload) hızları sağlayan yeni nesil XGS-PON teknolojisini, açık kaynak kodlu erişim platformu üzerinde test etti. Open Networking Foundation (ONF) ile yapılan çalışmalar sonucunda Ankara’da Türk Telekom İnovasyon Merkezi’nde oluşturulan açık kaynak kodlu platform üzerinde denenen XGS-PON teknolojisi ile 10 Gbps’ye varan hızlara ulaşıldı.

Yeni nesil PON teknolojisi olan XGS-PON ile bir fiber kılından veri indirme ve yüklemede gigabitler seviyesinde hızlar sağlanırken, son kullanıcılar, 16K ve 360 derece video, akıllı ev uygulamaları, çevrimiçi oyun, artırılmış ve sanal gerçeklik, e-eğitim ve e-sağlık gibi uygulamalardan daha hızlı ve kapsamlı bir şekilde yararlanabilecek.



Bu teknoloji ile 10 GB’lık bir film yaklaşık 8 saniyede, 75 GB’lık bir dosya ise 1 dakika gibi kısa bir sürede indirilebilecek.



