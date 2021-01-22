10-11 Şubat tarihlerinde robot yarışları düzenlenecek

Ajanstan yapılan açıklamaya göre, "labirent çözen" ve "çizgi izleyen" robot kategorilerindeki yarışmalar 10 Şubat'ta, "mini sumo" ve "blok robot" kategorilerindeki yarışmalar ise 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Robot yarışlarına katılmak isteyenlerin 5 Şubat'a kadar başvuru formuyla müracaatta bulunması gerekecek.

Yarışma hakkında detaylı bilgilere ve başvuru formuna "www.ankaraka.org.tr" adresi üzerinden ulaşılabilecek.