1 milyon powerbank’te yangın riski

Haberin Devamı

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu'na (CPSC) göre, şu ana kadar 19 patlama ve yangın vakası raporlandı. Olaylarda hafif yanıklar ve toplamda 60 bin 700 doları aşan maddi zarar meydana geldi.

2016–2022 ARASINDA SATILDI: MODEL NUMARASINA DİKKAT

Geri çağırma, Haziran 2016 ile Aralık 2022 arasında Amazon, Newegg ve eBay üzerinden satılan yaklaşık 1 milyon 158 bin ürünü kapsıyor. Etkilenen cihazlar, yan tarafında Anker logosu, alt kenarında ise A1263 model numarası ile tanınıyor. Ancak geri çağırma yalnızca ABD’de satılan ve belirli seri numaralarına sahip ürünler için geçerli.

Kullanıcılar, cihazlarının geri çağırma kapsamında olup olmadığını Anker’in resmi web sitesi üzerinden kontrol edebiliyor.

İKİ SEÇENEK: HEDİYE ÇEKİ YA DA YENİ MODEL

Anker, geri çağırılan ürünü olan kullanıcılara iki seçenek sunuyor:

Haberin Devamı

- Anker.com’da geçerli 30 dolarlık hediye çeki (ürünün satış fiyatı yaklaşık 27 dolardı)

- Yeni ve daha güvenli bir model olan PowerCore 10.000 (A1388) ile birebir değişim

Yeni model, şarj seviyesi göstergesi ve USB-C şarj kablosu işlevi gören bir kordon gibi modern özelliklerle geliyor.

CİHAZI ÇÖPE ATMAYIN!

Anker, geri çağırılan ürünlerin lityum-iyon batarya atıklarını güvenli şekilde imha edebilen merkezlere teslim edilmesini öneriyor. Bu merkezler ABD’de EPA (Çevre Koruma Ajansı) web sitesinden bulunabiliyor.

Şirket ayrıca, bu olayın lityum-iyon bataryaların yaşlandıkça potansiyel tehlike yaratabileceğini hatırlattığını vurguluyor. Cihazlarda aşırı ısınma, şişme gibi belirtiler fark edenlerin bataryayı güvenli biçimde imha etmesi öneriliyor.

GELECEK: KATI HÂL BATARYALARI

Haberde son olarak, daha güvenli, uzun ömürlü ve güçlü olan katı hâl (solid-state) batarya teknolojisine geçişin önemine de dikkat çekiliyor. Bu teknoloji henüz yaygın değil ancak gelecekte yaygın kullanıma geçmesi bekleniyor.