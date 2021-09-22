0Xc00D36C4 hatası nedir, nasıl düzeltilir? 0Xc00D36C4 video, müzik hatası çözümü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son Dakika: Athletic Bilbao 1 - 2 Rayo Vallecano (Falcaonun galibiyeti getiren golü)Son Dakika: Athletic Bilbao 1 - 2 Rayo Vallecano (Falcao'nun galibiyeti getiren golü)#Radamel Falcao
Bakan Çavuşoğlu ve ABDli mevkidaşı Blinkendan Afganistanda yakından çalışmaya devam vurgusuBakan Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Blinken'dan Afganistan'da 'yakından çalışmaya devam' vurgusu#Afganistan
Fiorentina 1 - 3 Inter (Maç özeti)Fiorentina 1 - 3 Inter (Maç özeti)#Inter
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Göbeklitepedeki dikilitaşın replikasına ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Göbeklitepe'deki dikilitaşın replikasına ziyaret#Göbeklitepe
BM Zirvesi devam ederken Talibandan flaş hamleBM Zirvesi devam ederken Taliban'dan flaş hamle#Taliban
Afyonkarahisarda korkunç kaza: Freni boşalan TIR araçları biçtiAfyonkarahisar'da korkunç kaza: Freni boşalan TIR araçları biçti#Afyonkarahisar
Bakan Bilgin İddialı bir şey söylüyorum dedi ve ekledi: Türkiye yüzde 10 büyüyecekBakan Bilgin "İddialı bir şey söylüyorum" dedi ve ekledi: Türkiye yüzde 10 büyüyecek#Vedat Bilgin
OECD, Türkiye için büyüme tahminini yükselttiOECD, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti#Büyüme Rakamları
Sadettin Kaynakın yaşamı film olacakSadettin Kaynak'ın yaşamı film olacak#Saadettin Kaynak
Kadın meslektaşına cinsel saldırı suçundan oyuncu Uğur Arda Aydın’a 2 yıl 6 ay hapisKadın meslektaşına cinsel saldırı suçundan oyuncu Uğur Arda Aydın’a 2 yıl 6 ay hapis#Uğur Arda Aydın
HABERLERTeknoloji Haberleri

0Xc00D36C4 hatası nedir, nasıl düzeltilir? 0Xc00D36C4 video, müzik hatası çözümü

#Bilgisayar#Windows#0Xc00d36c4 Hatası Nedir
0Xc00D36C4 hatası nedir, nasıl düzeltilir 0Xc00D36C4 video, müzik hatası çözümü

Windows kullanıcıları çeşitli sebepler ile bir takım hatalar ile karşılaşabilmektedirler. 0xc00d36c4 hatası da bunlardan biridir. Bu hatanın nedeni ve nasıl çözüleceği merak konusu olmaktadır. 0xc00d36c4 hatası nedir, nasıl düzeltilir? 0xc00d36c4 Video, Müzik hatası çözümü nasıldır tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Windows hataları çoğunlukla kurulum yeni yapıldıktan sonra ya da bir güncellemenin ardından meydana gelmektedir. Hataların her birinin kodları farklılık göstermektedir. 0xc00d36c4 hatasının nedeni de kullanıcılar tarafından merak konusu olmaktadır.

 

0XC00D36C4 HATASI NEDİR?

0xc00d36c4 hatası bilgisayarlarda video ve ses dosyaları açılırken karşılaşılan bir sorundur. Bu medya hatası çoğunlukla büyük bir güncellemenin ardından meydana gelir ya da Windows kurulumu yeni yapıldıysa da oluşabilmektedir.

0xc00d36c4 hatası genellikle bilgisayara USB ile bağlanan telefondan müzik çalınmak istendiğinde ya da DVD gibi bir medya aracı nedeni ile meydana gelmektedir. Genellikle Windows Media Player, Xbox ya da Groove gibi uygulamalardan müzik açılmak istendiğinde bu problem meydana gelmektedir. Bu hatanın giderilmesi için bazı yöntemler vardır.

 

0XC00D36C4 HATASI NASIL DÜZELTİLİR?

Haberin Devamı

0xc00d36c4 hatasını düzeltmek için farklı birkaç yöntem bulunmaktadır. Windows Media Player varsayılan olarak ayarlandığı zaman kendi yazdığı medya dosyalarını korumak amacı ile başka bir medya ya da müzik oynatıcıdan müziklerin açılmasına izin vermeyebilir. Bu özelliğin kapatılması ile problem de ortadan kalkmış olur.

Codecler, medya dosyalarında yer alan dijital verilerin kodlanması ve aynı zamanda bu kodların çözülmesi amacı ile kullanılan programlardır. Bu nedenle dijital medya dosyalarının açılmasına da yardım etmektedir. Eksik kodların oluşması nedeni ile 0xc00d36c4 hatası meydana gelebilmektedir.

0XC00D36C4 VİDEO, MÜZİK HATASI ÇÖZÜMÜ NASILDIR?

Ortam dosyalarını harici depolama konumundan dahili depolamaya taşımak da 0xc00d36c4 hatasının giderilmesine yardımcı olabilmektedir. Bu dosyalar CTRL + C ile kolay bir şekilde kopyalanır. Ardından CTRL + V ile depolama alanına kolay bir şekilde yapıştırılır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bilgisayar#Windows#0Xc00d36c4 Hatası Nedir