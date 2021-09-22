0Xc00D36C4 hatası nedir, nasıl düzeltilir? 0Xc00D36C4 video, müzik hatası çözümü

Haberin Devamı

Windows hataları çoğunlukla kurulum yeni yapıldıktan sonra ya da bir güncellemenin ardından meydana gelmektedir. Hataların her birinin kodları farklılık göstermektedir. 0xc00d36c4 hatasının nedeni de kullanıcılar tarafından merak konusu olmaktadır.

0XC00D36C4 HATASI NEDİR?

0xc00d36c4 hatası bilgisayarlarda video ve ses dosyaları açılırken karşılaşılan bir sorundur. Bu medya hatası çoğunlukla büyük bir güncellemenin ardından meydana gelir ya da Windows kurulumu yeni yapıldıysa da oluşabilmektedir.

0xc00d36c4 hatası genellikle bilgisayara USB ile bağlanan telefondan müzik çalınmak istendiğinde ya da DVD gibi bir medya aracı nedeni ile meydana gelmektedir. Genellikle Windows Media Player, Xbox ya da Groove gibi uygulamalardan müzik açılmak istendiğinde bu problem meydana gelmektedir. Bu hatanın giderilmesi için bazı yöntemler vardır.

0XC00D36C4 HATASI NASIL DÜZELTİLİR?

Haberin Devamı

0xc00d36c4 hatasını düzeltmek için farklı birkaç yöntem bulunmaktadır. Windows Media Player varsayılan olarak ayarlandığı zaman kendi yazdığı medya dosyalarını korumak amacı ile başka bir medya ya da müzik oynatıcıdan müziklerin açılmasına izin vermeyebilir. Bu özelliğin kapatılması ile problem de ortadan kalkmış olur.

Codecler, medya dosyalarında yer alan dijital verilerin kodlanması ve aynı zamanda bu kodların çözülmesi amacı ile kullanılan programlardır. Bu nedenle dijital medya dosyalarının açılmasına da yardım etmektedir. Eksik kodların oluşması nedeni ile 0xc00d36c4 hatası meydana gelebilmektedir.

0XC00D36C4 VİDEO, MÜZİK HATASI ÇÖZÜMÜ NASILDIR?

Ortam dosyalarını harici depolama konumundan dahili depolamaya taşımak da 0xc00d36c4 hatasının giderilmesine yardımcı olabilmektedir. Bu dosyalar CTRL + C ile kolay bir şekilde kopyalanır. Ardından CTRL + V ile depolama alanına kolay bir şekilde yapıştırılır.