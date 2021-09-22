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0Xc0000142 hatası nedir, nasıl düzeltilir? 0Xc0000142 uygulama hatası çözümü

#Program#Bilgisayar#Hata
0Xc0000142 hatası nedir, nasıl düzeltilir 0Xc0000142 uygulama hatası çözümü

Bilgisayarlarda çeşitli programlar kullanılmaktadır. Bu programlar nedeni ile zaman zaman bazı hatalar meydana gelebilmektedir. 0xc0000142 hatası da sıklıkla karşılaşılan hatalardan biridir. Bu hatanın nedeni ve nasıl giderileceği merak konusu olmaktadır. 0xc0000142 hatası nedir, nasıl düzeltilir? 0xc0000142 Uygulama hatası çözümü nasıldır tüm detayları ile derledik.

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0xc0000142 hatası bilgisayar kullanıcıların karşılaştığı hatalardan bir tanesidir. Bu sorun herhangi bir program ilk defa çalıştırıldığında meydana gelebilmektedir. Bu hata nedeni ile açılmaya çalışılan programa kişilerin erişimi kısıtlanmaktadır. Hatanın çözümü için ise farklı bir takım yöntemler bulunmaktadır.

0XC0000142 HATASI NEDİR?

Bu hata bilgisayarlarda karşılaşılan bir uygulama hatasıdır. 0xc0000142 hatasının farklı bir takım sebepleri olabilmektedir. Sebeplerden bazıları yüklenen dosyanın bozuk olması,.net Framework bileşenin yüklü olmaması ya da bunların güncel olmaması, yüklenen programın bilgisayar ile uyumlu olmaması, grafik kartı sürücüsünün güncel olmaması gibi olabilmektedir.

0xc0000142 hatası bir programda ya da bir oyunda görülebilir. Bu gibi bir hata ile karşılaşıldığı zaman bir takım yöntemler ile bu hatadan kurtulmak mümkündür.

0XC0000142 HATASI NASIL DÜZELTİLİR?

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Programlarda 0xc0000142 hatası meydana gelmesi durumunda, programlar açılmadan kapanır. 0xc0000142 hatası farklı pek çok uygulamada karşılaşılan bir durumdur. 0xc0000142 hatası nedeni ile kişilerin programa erişmelerinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu hata ile karşılaşan kişiler çeşitli yöntemler ile bu durumdan kurtulabilmektedir.

0xc0000142 hatasının farklı nedenleri olabilir. bu hata DirectX ya da .NET Framework ile kolaylıkla çözülebilmektedir.

0XC0000142 UYGULAMA HATASI ÇÖZÜMÜ NASILDIR?

Özellikle çeşitli oyunları oynarken DirectX ya da .NET Framework programları yüklü değilse o zaman 0xc0000142 hatası meydana gelebilmektedir. Böyle bir durumda öncelikle bu programlardan birinin bilgisayara yüklenmesi gerekmektedir. Bu uygulamalar yüklendiği halde hata devam ediyorsa o zaman ekran kartına bakılması gerekir.

Ekran kartının sürümü eski ise 0xc0000142 hatası meydana gelebilmektedir. Böyle bir durumda ekran kartlarının yeni sürümlerinin yüklenmesi gerekir.

 

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#Program#Bilgisayar#Hata