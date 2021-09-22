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0X80070422 hatası nedir, nasıl düzeltilir? 0X80070422 Windows update sorunu nasıl giderilir?

#Windows 10#0X80070422 Hatası#Sorun
0X80070422 hatası nedir, nasıl düzeltilir 0X80070422 Windows update sorunu nasıl giderilir

Windows 10 kullanıcıları belirli dönemlerde 0x80070422 hatası ile karşılaşabilirler. Bu hatayı alan kişiler güncelleme ile ilgili bir sorun yaşayabilmektedir. Bu hatanın neden olduğu ve nasıl düzeltileceği kullanıcılar tarafından merak edilmektedir. 0x80070422 hatası nedir, nasıl düzeltilir? 0x80070422 Windows Update sorunu nasıl giderilir tüm detayları ile derledik.

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Windows 10 kullanıcıları bazı zamanlar çeşitli hatalarla karşılaşabilir. Her bir hatanın kendine özgü bir kodu bulunmaktadır. 0x80070422 hatasının neden olduğu ve düzeltmek için neler yapılabileceği ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılmaktadır.

 

0X80070422 HATASI NEDİR?

Windows 10 kullanıcıları bazen 0x80070422 hatası ile karşılaşabilmektedir. Bu hatanın sebebi genellikle Update sorunları nedeni ile olmaktadır. Bu sebeple bu sorunların ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Windows açıldığı zaman güncellemelerin doğru olarak yüklenememesi sonucunda Windows Update bölümünde "güncellemeler yüklenirken sorun oluştu" ya da "Windows Update kullanılamıyor" tarzında mesajlar alınabilmektedir.

Böyle bir durum oluştuğu zaman bilgisayar güncellemelerin doğru bir şekilde yapılmasını engellemektedir. Bu durum göz ardı edilirse güvenlik ile alakalı farklı sorunlar meydana gelebilmektedir. Bu hatanın düzeltilmesi için bir takım yöntemler bulunmaktadır.

0X80070422 HATASI NASIL DÜZELTİLİR?

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Bu hatayı düzeltmek için öncelikle bilgisayarın yeniden başlatılması gerekmektedir. Bilgisayarlarda alacağınız her türlü hata için öncelikle bilgisayarın tekrardan başlatılması önerilmektedir. Geçici bir sorun oluşması halinde bilgisayarı yeniden başlattığınız zaman bu sorundan kurtulabilirsiniz.

Yeniden başlattıktan sonra Ayarlar bölümüne gidilir. Buradan Güncelleme ve Güvenlik kısmından Windows Update yeniden yükle yapmak gerekmektedir.

0X80070422 WİNDOWS UPDATE SORUNU NASIL GİDERİLİR?

Genellikle Windows Update ile ilgili bir sorun oluşması durumunda kullanıcılar 0x80070422 hatası almaktadır. Windows hizmetleri kullanıcıdan bağımsız bir şekilde arka planda çalışan hizmetlerdir.

Başlat menüsüne önce hizmetler yazılır. Windows Update bölümüne tıklanır. Burada varsayılan seçenek Manuel ise bu "Otomatik" yapılır. Eğer hizmet durumu kısmında durduruldu ibaresi varsa bunu da tekrar başlatmanız gerekmektedir.

 

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