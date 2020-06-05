​Yeni normalde çocukların internet güvenliği nasıl sağlanmalı?

Onlarla Konuşun: Düzenli olarak çocuklarınızla teknolojiyi nasıl kullandıkları hakkındakonuşun. Çocuklarınıza kulak vermek, onları nasıl destekleyebileceğinize dair birçok iyi fikir verir.

Çeşitliliği Destekleyin: Çocuklarınızın sanal olarak görebilecekleri farklı kimlik türlerini reddetmeyin. Çeşitlilik ve kapsayıcılık ile ilgili tartışmalar başlatmak için bunları kullanın.

İnternet’in Aileniz için Faydalı Olmasını Sağlayın: Ebeveyn denetim programlarını nasıl etkinleştirileceğini ve kullanılacağını bilmek, çocuğunuzun çevrimiçi uygunsuz içerikleri görmelerini önlemenize yardım edecektir.

Sürece Dahil Olun: Çevrimiçi neler yaptıklarına göz atarak ya da etkileşimde bulunarak çocuklarınızla zaman geçirin. Çevrimiçi olmanın hem olumlu hem de olumsuz yanlarından bahsedin ve sınırlamalarla onları boğmak yerine yapabilecekleri güvenli tercihleri överek çocuklarınızı destekleyin.

Yardım ve Destek İsteyin: Tüm soruların yanıtını bilmeniz gerekmiyor ancak çocuklarınıza yanıtı birlikte bulabileceğinizin güvencesini verebilirsiniz. İnternet’in ailelerine faydalı olmasına çalışan diğer ebeveynlerle de bağlantı kurabilirsiniz.

İNTERNET GÜVENLİĞİ HAKKINDA KONUŞUN



Konuşmaya bir aile olarak İnternet kullanımı hakkında ne gibi bir anlaşma yapabileceğiniz üzerine sohbet ederek başlayabilirsiniz. Bu karantina döneminde, çocuklar internette çok daha fazla zaman geçirecekleri için esnek ve anlayışlı olmak önemlidir. Nasıl bir anlaşma yaparsanız yapın, buna hem yetişkinlerin hem de çocukların uyması gerektiğini de unutmayın.

SANAL YAŞAMLAR VE GİZLİLİK



Bazı aileler, çocuklarının çevrimiçi yaşamlarının tüm hikayesini paylaşmadıkları konusunda endişelenebilirler. Bu özellikle sosyal medya profilleri olan yaşça büyük çocukların ebeveynlerinin yaşadığı bir kaygıdır. Ebeveynler için önemli olan şey, güven ve dinlemeye dayalı bir noktadan başlamaktır. Çocuklar, ebeveynlerinin cihazlarını ellerinden alacağından endişelenirlerse paylaşmayı bırakırlar. Çoğu zaman genç insanlar için bir cihazı kaybetmek, çevrimiçi yaşantılarında boğuştukları şeyle uğraşmaktan daha korkutucudur. Çocukların kendilerine güvenildiğini ve kabul gördüklerini hissetmeleri ve paylaşmak istemeleri için düzenli olarak sohbet edilmelidir.

KORKUTMADAN RİSKLERİ ANLATIN



Çocukları korkutmadan ya da korkunun esiri yapmadan riskleri anlamalarını sağlamak önemlidir. Ebeveynler, korku tellallığı yapmak ya da yasaklayıcı kurallar koymak yerine, ne gibi sonuçlar doğabileceğini düşündüklerini sorarak çocukları ile konuşmalıdır.

SANAL SOSYALLEŞME



Salgın kesinlikle çocukların arkadaşlarıyla çevrimiçi geçirdikleri saatlerde büyük bir artışa yol açtı. Kısa bir süre önce Azoomee tarafından yürütülen ve 2.000’den fazla ebeveynin katıldığı bir araştırma, ebeveynlerin %82’sinin çocuklarının çevrimiçi olarak ne seyrettiklerini bildiklerini ya da bunun için uyguladıkları denetimler olduğunu, %58’inin ise çocuklarının Tik Tok ya da YouTube gibi platformlarda ya da arkadaşlarıyla sosyal medya kanallarında ya da görüntülü olarak sohbet ederek zaman geçirdiklerini söylediklerini gösterdi.



