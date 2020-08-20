​Siber saldırganların ilgisini çekmeyecek kadar sıkıcı mısınız?

Kaspersky’nin Hiç Olmadığı Kadar Bağlı: Dijital Konfor Alanlarımızı Nasıl Kuruyoruz? başlıklı yeni raporu teknolojinin hayatımızdaki rolünü kabullenmek için alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdiğimizi gözler önüne seriyor. Y kuşağındakiler çevrim içi güvenliğe önem veriyor gibi görünse de bu konuda yaptıkları başka bir durumu gösteriyor.

Y kuşağındakilerin çoğu siber suçluların hedefi olmayacak kadar sıkıcı olduklarını düşünürken, Türkiye’de bu grupta olanların %36’sı dijital güvenliklerini artırmak için daha fazlasını yapmaları gerektiğini söylüyor. Ancak bu, yapılacaklar listesinin en son sırasında yer alıyor.

“Yeni normal” ile insanların evden çalışmak zorunda kalmasıyla birlikte Y kuşağı için evler birer teknoloji merkezi haline geliyor. Bu gruptaki insanları yılın ilk dönemine göre internette günde yaklaşık 2 saat (1,8) daha fazla vakit geçiriyor. Bir gün içinde internette geçirilen ortalama süre ise 7,1 saate ulaşmış durumda. Türkiye’deki Y kuşağı kullanıcıların %61’i, internette daha fazla zaman geçirmeleri sayesinde dijital güvenlik konusunda bilinçlendiklerini belirtiyor. Y kuşağı zamanının büyük bir kısmını sosyal medyada geçirse de %42’lik bir kesim evden çevrim içi arkadaş bulma servislerinin dijital güvenliği tehdit ettiğini düşünüyor.

Türkiye’deki Y kuşağı kullanıcıların %55’i güvenlik endişelerini gidermek için cihazlarında yalnızca Apple Store ve Google Play gibi resmi platformlardan indirdikleri güvenilir uygulamaları kullanıyor. %56’sı ise kendilerini korumak için her cihazda düzenli virüs taraması yapıyor. Öte yandan, Türkiye’deki Y kuşağı kullanıcılarının %18’i geçmişte komşularının Wi-Fi ağını habersiz kullandığını belirtiyor.

Kaspersky, Y kuşağı kullanıcılara internetteki kişisel bilgilerini ve cihazlarını korumaları için şunları öneriyor:

Web sitelerinin gerçek olup olmadığına dikkat edin. Yasal olduğuna emin olmadığınız ve ‘https’ ile başlamayan web sitelerini ziyaret etmeyin. Size şüpheli gelen sitelerin kullanıcı yorumlarına bakın.



Çevrim içi hesaplarınızın bir listesini tutun. Böylece hangi hizmetlerin ve web sitelerinin kişisel bilgilerinizi sakladığını daha iyi anlayabilirsiniz.



Akıllı telefonunuzun ayarlarından, bilinmeyen kaynaklardan program yüklenmesini engelleyin ve yalnızca resmi uygulama mağazalarındaki uygulamaları kurun.



Sosyal medya profillerinizi daha gizli hale getirmek için gereken ayarları yapmanıza yardımcı olan “Privacy Checker” (Gizlilik Kontrolü) aracını kullanın. Böylece üçüncü tarafların kişisel bilgilerinizi bulmasını zorlaştırabilirsiniz.



Evde risk altındaki tüm cihazlara gerçek zamanlı uyarı gönderebilen ve Wi-Fi ağına izinsiz girenleri anında tespit eden ağ izleme özelliğine sahip çözümleri kullanın.



