​Netmarble EMEA’nın Hyper-Up networking etkinliği başlıyor

Netmarble EMEA, oyun dünyasında yeni bir diyalog ortamı kurmak, oyun geliştiricileri ile sektör temsilcilerinin kolayca bir araya gelmesini sağlamak için yeni bir etkinlik düzenliyor. Hyper-Up adındaki etkinlik dizisinin ilki 5 Mart 2020, Perşembe günü, 19.00-21.00 saatleri arasında İstanbul’da, Maslak 42’de yer alan La Pianta Restaurant’ta gerçekleşecek.

Tüm amatör ve profesyonel oyun geliştiricilere açık olan etkinlikte katılımcılar rahat ve keyifli bir ortamda sohbet ederek, networking yapma ve mobil oyun yayıncılığı hakkında sorularına cevap bulma fırsatına sahip olacak.

Hyper-Up oyun sektöründeki ilişkileri kuvvetlendirecek



Netmarble EMEA Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek, “Türkiye mobil oyun geliştirmede oyun dünyasının sayılı merkezlerinden biri haline gelme yolunda hızla ilerliyor. Netmarble EMEA olarak biz de oyun sektöründeki ilişkileri kuvvetlendirmek, sektörde yer alan oyuncuların birbirlerini daha yakından tanımasını ve samimi ilişkiler kurmasını sağlamak amacıyla Hyper-Up etkinliklerini başlatma kararını aldık. Bunu da fuarların, yarışmaların resmi ve rekabetçi ortamı yerine, insanların kendilerini daha rahat hissedebileceği, keyif alabileceği, samimi bir etkinlikle gerçekleştirmeyi planladık. Ayrıca insanların oyun yayıncılığına dair kafalarındaki sorulara böyle bir etkinlikte daha rahat cevap bulacağına inanıyoruz. O yüzden tüm oyun geliştiricileri, arkadaşlarını da alıp Hyper-Up’a gelmeye çağırıyoruz” dedi.



