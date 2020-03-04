Netmarble EMEA’nın Hyper-Up networking etkinliği başlıyor
Netmarble EMEA oyun dünyasındaki networking çalışmalarına katkıda bulunmak için Hyper-Up adlı yepyeni bir etkinlik düzenliyor. Tüm amatör ve profesyonel oyun geliştiricilerini keyifli bir ortamda bir araya getirmeyi hedefleyen etkinliğin ilki 5 Mart 2020, Perşembe günü İstanbul’da gerçekleşecek.
Netmarble EMEA, oyun dünyasında yeni bir diyalog ortamı kurmak, oyun geliştiricileri ile sektör temsilcilerinin kolayca bir araya gelmesini sağlamak için yeni bir etkinlik düzenliyor. Hyper-Up adındaki etkinlik dizisinin ilki 5 Mart 2020, Perşembe günü, 19.00-21.00 saatleri arasında İstanbul’da, Maslak 42’de yer alan La Pianta Restaurant’ta gerçekleşecek.
Tüm amatör ve profesyonel oyun geliştiricilere açık olan etkinlikte katılımcılar rahat ve keyifli bir ortamda sohbet ederek, networking yapma ve mobil oyun yayıncılığı hakkında sorularına cevap bulma fırsatına sahip olacak.
Hyper-Up oyun sektöründeki ilişkileri kuvvetlendirecek
Netmarble EMEA Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek, “Türkiye mobil oyun geliştirmede oyun dünyasının sayılı merkezlerinden biri haline gelme yolunda hızla ilerliyor. Netmarble EMEA olarak biz de oyun sektöründeki ilişkileri kuvvetlendirmek, sektörde yer alan oyuncuların birbirlerini daha yakından tanımasını ve samimi ilişkiler kurmasını sağlamak amacıyla Hyper-Up etkinliklerini başlatma kararını aldık. Bunu da fuarların, yarışmaların resmi ve rekabetçi ortamı yerine, insanların kendilerini daha rahat hissedebileceği, keyif alabileceği, samimi bir etkinlikle gerçekleştirmeyi planladık. Ayrıca insanların oyun yayıncılığına dair kafalarındaki sorulara böyle bir etkinlikte daha rahat cevap bulacağına inanıyoruz. O yüzden tüm oyun geliştiricileri, arkadaşlarını da alıp Hyper-Up’a gelmeye çağırıyoruz” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle