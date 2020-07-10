​Call of Duty Mobile için önemli güncelleme

Oyunun yeni sezonu ile birlikte, oyuncuların Modern Warfare 2’den tanıdıkları‘‘Highrise’’ haritası, Juggernaut modu, yeni savaş bileti ve sezonluk etkinlikler oyuna ekleniyor.

Savaş bileti ile birlikte Android ve iOS için indirilebilir olan 8. sezona dair güncellemeler ve yeni içerikler şu şekilde;